The Last of Us Part 2 : Joel jouable pendant toute l'aventure, c'est désormais possible, la preuve en vidéos !

Joel jouable dans The Last of Us Part 2, c'est tout sauf du clickbait puisqu'un moddeur répondant au nom de Smasher248 vient de rendre disponible le personnage jouable tout au long de l'aventure. Bien sûr, celles et ceux qui ont terminé le jeu savent que Joel est jouable au tout début de l'histoire, c'est même le premier personnage qu'on découvre au lancement du jeu. Toutefois, on se rappelle que la scène n'avait que pour vocation de nous faire profiter une dernière fois du héros du premier The Last of Us, avec une séquence axée sur la contemplation et l'exploration, en compagnie de son frère Tommy. La suite des événements étant ce qu'elles sont, nombreux sont les gens à ne pas être d'accord avec la direction prise par Neil Druckmann et beaucoup regrettent ce personnage fort en émotions.







C'est à partir de ce postulat que Smasher248 a décidé de reprendre le modèle 3D de Joel et de l'intégrer directement dans l'aventure, en lieu et place d'Ellie. Evidemment, puisqu'il s'agit d'un mod, l'ensemble n'est pas parfait, sachant qu'en plus, le personnage aura les dialogues du personnage d'Ellie, aucun doublage n'ayant été fait par Troy Baker, l'acteur qui joue Joel. Mais il n'empêche que le résultat fonctionne plutôt bien, et retrouver Joel dans un rôle qu'on a aimé auparavant, ça fait chaud au coeur. D'ailleurs, le moddeur a pris le soin de faire des intégrations avec les deux skins du personnage, lorsqu'il est plus âgé et quand il apparaît avec quelques années en moins, la barbe moins épaisse et moins grisonante également. Toutes ces intégrations sont encore en phase de test, mais au moins, les premiers retours sont assez amusants, surtout quand Joel reprend la séquence à la guitare de Take on me de A-ha, un grand moment de fou-rires.