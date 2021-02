The King of Fighters XV : Iori Yagami à l'honneur avec une nouvelle furie, voici le trailer

C'est désormais devenu le rendez-vous incontournable du jeudi nocturne, à savoir la publication à 3h du matin du nouveau trailer de The King of Fighters XV. Après nous avoir présenté la Hero Team, composée de Shun'Ei, de Meitenkun et grande surprise de Benimaru Nikaido, voilà que c'est Iori Yagami qui fait ses premiers pas dans le jeu avec une vidéo qui lui est entièrement dédiée. L'occasion de le reluquer de la tête aux pieds et de constater les évolutions graphiques entre le model 3D de KOF XIV et celui de cet épisode qui s'annonce plus joli à mesure qu'on le découvre chaque semaine. Si Iori a gardé sa tenue de KOF 14, il dispose toutefois de nouvelles techniques de combat comme cette façon d'attraper son ennemi par le col pour ensuite le faire tomber à la renverse. On retiendra aussi sa furie finale, ou devrions-nous plutôt dire son Climax Super Move qui pulvérise littéralement son adversaire au sol dans un cri strident du Orochi Iori qui sommeille en lui.La sortie de KOF 15 est attendue pour cette année si tout va bien.