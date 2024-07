The Killer : la bande annonce du remake de John Woo annonce un film CA-TAS-TRO-PHI-QUE !

Ça fait un peu plus de 24 heures que la première bande annonce du remake de The Killer est sorti et je ne m'en suis toujours pas remis. Franchement, depuis qu'elle est disponible, j'ai dû la visionner trois ou quatre fois, mais depuis je n'ose plus la revoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis en plein déni. Déni total de me dire que c'est John Woo qui est aux commandes de ce remake aux images si cheap et si surréalistes. On sait que depuis quelques années, ça ne va plus pour John Woo, qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même, et c'est d'autant plus douloureux quand on sait que c'est lui dont il est question... John Woo quand même, le maître de l'action, le créateur du gun-fu, celui qui a révolutionné le cinéma d'action, celui qui a créé un style unique, repompé et pillé par le monde entier, surtout Hollywood, dont certains se réclament être ses héritiers, alors qu'il n'en est rien. John Woo, c'est lui aussi qui a donné naissance à Hard Boiled (À toute épreuve en VF), le plus grand film d'action de tous les temps, et je dis bien de TOUS LES TEMPS, avec une scène d'action finale non-stop de 35 min absolument prodigieuse. Non, je refuse de croire que John Woo soit à l'origine de ce remake foireux, gangréné par le wokisme et l'argent facile. Allez, on prend son courage à deux mains et on va décortiquer tout ce qui ne va pas dans cette bande annonce, c'est-à-dire absolument tout..

La première chose qui me choque quand je vois cette bande annonce de The Killer version 2024, c'est la photo. On va dire les choses telles qu'elles sont : la photographie du film est absolument dé-geu-lasse. Allez jeter un oeil aux images, on se croirait dans un téléfilm français diffusé sur TF1/France2/France3, rayez la mention inutile. Il n'y a rien qui va, c'est fade, c'est laid, à tel point que la série Cat's Eye produite par TF1 et qui va arriver à la rentrée prochaine semble déjà plus soignée que ce remake de The Killer que personne n'a demandé. Si l'on s'amuse à faire la comparaison avec le film originel de 1989, ce remake ne fait pas le poids une seule seconde. Les images, les couleurs, l'éclairage, le grain, il y a une patine qu'on ne retrouve évidemment pas dans ce remake qui semble avoir été tourné en DTV si j'ai envie d'être méchant...







ERIC CANTANA, LE GRAND MÉCHANT, WTF





Evidemment que le chef op' ne peut pas être tenu seul responsable de ce désastre, et s'il n'y avait que ça de mauvais, on aurait fermé les yeux. Mais il faut se rendre à l'évidence, il y a d'autres problèmes, comme le casting qui donne des frissons de l'angoisse. Omar Sy, Nathalie Emmanuelle, Sam Worthington et Eric Cantona... Eric Cantona les enfants... Dans le rôle du grand méchant qui tire des tronches façon "Fuck my wife de Robert DeNiro", auxquelles on a rajouté cette catchphrase "The most dangerous man in Paris". C'est à se taper la tête contre un mur... Mais on n'est pas au bout de nos surprises, puisque d'après la fiche technique, il y a aussi Tchéky Karyo, Said Taghmaoui et Grégory Montel dans le film. Je n'ai absolument rien contre personne qu'on s'entende bien. Omar Sy, je l'ai adoré dans Chocolat de Rochdy Zem, dans Le Chant du Loup, il est là aussi nickel, tout comme le Prince Oublié où il était particulièrement touchant ; cependant je trouve qu'il dénote dans les films d'action. A la limite quand on est sur une comédie d'action du type "De l'autre côté du périph', ça passe, mais dès qu'il faut passer à un registre plus sérieux, plus impliqué émotionnellement, que ce soit dans l'attitude, dans le regard et encore moins dans les gestuelles, ça ne fonctionne pas. Il suffit de voir ce que Chow Yun-Fat dégage à l'écran pour savoir que c'est perdu d'avance. Et oui, je suis bien au courant qu'Omar Sy joue le rôle du flic, celui de Danny Lee, pas celui de Chow Yun-Fat, mais c'est idem, le décalage est beaucoup trop important.







Le rôle de Chow Yun-Fat, c'est Nathalie Emmanuelle qui l'a hérité et on ne peut pas lui en vouloir. De son point de vue, c'est du pain béni, surtout que c'est son premier grand rôle. Là on l'on peut être remonté et en vouloir à quelqu'un, c'est contre John Woo et à la directrice de casting. De toutes les façons, passer après Chow Yun-Fat, l'un des acteurs les plus classes du monde, Danny Lee, Kenneth Tsang ou bien encore Shing Fui-on, qui ont un style imparable et des vrais gueules de cinéma, c'était très compliqué, voire même casse-gueule, surtout quand on part sur un remake occidentalisé de The Killer. Dès le départ, c'était voué à l'échec cette histoire. Et c'est pas étonnant qu'ils ont jamais réussi à mettre en place ce remake, déjà annoncé depuis 1992, soit 3 ans après le film originel. Y a eu un regain en 2007 avec John H. Lee un réalisateur sud-coréen, mais il a abandonné le projet peu après. C'est en 2015 que John Woo a confirmé son envie de s'occuper lui-même du remake de son propre film, après avoir terminé Manhunt, un autre film bien raté de sa filmo. Pourtant, y a Brian Helgeland comme scénariste, lui qui a écrit LA Confidentiel, qui a réalisé l'excellent Payback avec Mel Gibson et Lucy Liu et le sympathique Chevalier avec le regretté Heath Ledger Tout ce qu'on sait c'est que l'histoire a été modifié par rapport au film d'origine. Il y aura des ressemblances certes, mais il y aura des libertés. Pour l'heure, on ne peut pas savoir si le travail de Brian Helgeland sera au-dessus de John Woo, mais quand on voit la bande annonce, on ne peut qu'avoir peur.







JOHN OÙ ?



John Woo d'ailleurs qui semble avoir perdu tout son mojo d'antan et ce depuis quelques années déjà. Je vous l'ai dit mais Manhunt était globalement raté, mais au moins il tentait des choses, malgré ce spectre de vouloir tenter de refaire ce qui a fait sa renommée et sa gloire dans les années 90. Et c'est tout le problème de John Woo, lui qui a été un précurseur, le mec qui a posé les bases du gun-fu et du cinéma d'action moderne, il n'arrive plus à se surpasser, comme s'il était bloqué dans une espace de boucle temporelle où il n'a accès à rien. Le monde entier l'a tellement pillé et déconstruit tout ce qui fait son succès que certains poncifs ne fonctionnent plus en 2024. D'autant que son cinéma avait un naïveté dans certains thèmes et codes que ça ne fonctionnait déjà qu'à Hong Kong ou en Chine. On ne peut pas transposer cet esprit HK très romancé en Occident, encore moins aujourd'hui, et c'est aussi ça qui a tué le cinéma hong-kongais quelque part, lui qui drivait le cinéma d'action dans les années 90 s'est fait bouffer par le cinéma japonais, puis coréen, thailandais et indonésien aujourd'hui. Ou alors il faut prendre un autre part-pris, celui de l'absurde assumé comme le cinéma d'action indien.







Tout ce que je vois dans ce remake de The Killer, c'est John Woo qui singe John Woo, mais qui le singe maladroitement en plus, avec en prime des scènes qui sont totalement repompées de ses anciennes oeuvres. Omar Sy qui aggripe en enfant en slow motion dans un moment héroïque, c'est déjà Chow Yun Fat dans Hard Boiled ou Nicolas Cage dans Face Off Volte-Face. Les motos noires en feu, c'est évidemment Hard Boiled, mais aussi Hard Target avec Van Damme. Et d'ailleurs, j'ai un aveu à vous faire, mon John Woo occidental préféré, c'est celui avec Jean-Claude Van Damme, le Chasse à l'homme, le Hard Target, parce que c'est celui où je retrouve le plus le John Woo de HK, combiné aux arts martiaux de Van Damme. Mais pour en revenir à ces scènes de The Killer 2024, ce sont des scènes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Tous ces ralentis, ces sauts bien trop orchestrés, magnifiés, ce n'est plus ce qu'on attend aujourd'hui, c'est l'aspect réaliste, raw, qui a pris le dessus et c'est pareil pour ce saut façon Trinity dans Matrix qui fait tellement ringard, surtout que Nathalie Emmanuel porte une tenue similaire. Et ce porté gunfighté, non c'est trop John Woo, on n'est plus dans les années 90, ça marche plus ça sans dec. Suffit de voir ce que Soi Cheang a réussi à faire avec son City of Darkness pour comprendre que c'est possible de garder l'esprit HK des années 90 en l'adaptant aux canons d'aujourd'hui.







Vraiment je suis triste de voir un tel résultat. J'espère aussi que cette bande annonce n'est pas le réflet de ce qui nous attend dans ce film, mais franchement, j'en doute fort. Le Silent Night sorti en début d'année était déjà bien naze, je vois pas comment John Woo s'est trouvé un second souffle. Dans tous les cas, le film sort le 23 août sur la plateforme Peacock aux Etats-Unis et le 24 octobre au cinéma en France et ça aussi, niveau décision éclatée, c'est pas mal. Parce que d'ici là, vous pensez bien que tous les fans de John Woo auront eu accès au film avant, soit via un VPN, soit en pirate.