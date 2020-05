The Elder Scrolls Online : une date de sortie sur Stadia, préparez les épées

Alors que sa toute nouvelle extension alléchante, Greymoore , vient tout juste de sortir, Bethesda ne perd pas le nord et se concentre déjà sur l'avenir de la saga : non, pas de The Elder Scrolls VI aujourd'hui (désolé), mais bien l'opus "Online", toujours lui, qui se déclinera bientôt dans une version Stadia. La chouette nouvelle, c'est que la firme dispose désormais d'une date de sortie pour son MMO :Les abonnés au service pourront donc profiter du jeu d'ici quelques semaines et, fait important, il y aura du cross-play avec la version PC. Encore mieux, vous pourrez transvaser vos sauvegardes d'une plateforme à l'autre ! Comme quoi, la vie est parfois simple et bien fichue.