The Elder Scrolls Online : une date sur Xbox Series X et PS5, les améliorations graphiques en vidéo

The Elder Scrolls Online aura droit à une version optimisée sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5 à partir du 8 mai. C'est en effet ce qu'annonce Bethesda Softworks par le biais d'un communiqué officiel, en glissant une vidéo pour illustrer quelques-unes des améliorations graphiques. Bien évidemment, les actuels possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One pourront profiter gratuitement de cette mise à jour qui, au passage, inclura les modes Performance et Fidélité. D'ailleurs, on nous promet de plus amples détails sur ces derniers prochainement.









LISTE DES AMÉLIORATIONS



60 images par seconde : Pour la première fois, vous pourrez découvrir le jeu en 60 images par seconde en mode « Performance » sur console. Auparavant limité à 30 images par seconde, vous pourrez désormais profiter d'une netteté de 60 images par seconde tout au long de vos aventures.

: Pour la première fois, vous pourrez découvrir le jeu en 60 images par seconde en mode « Performance » sur console. Auparavant limité à 30 images par seconde, vous pourrez désormais profiter d'une netteté de 60 images par seconde tout au long de vos aventures. Distance d'affichage augmentée : Grâce à Console Enhanced, la distance d'affichage du jeu a été presque doublée pour votre nouvelle console, ce qui vous permet de voir mieux que jamais lorsque vous explorez le monde toujours plus vaste de Tamriel.

: Grâce à Console Enhanced, la distance d'affichage du jeu a été presque doublée pour votre nouvelle console, ce qui vous permet de voir mieux que jamais lorsque vous explorez le monde toujours plus vaste de Tamriel. Textures Haute Définition : En plus de la distance d'affichage plus élevée, nous avons également permis aux consoles de dernière génération d'utiliser des textures haute définition afin d'obtenir un rendu encore meilleur sur des écrans plus grands.

: En plus de la distance d'affichage plus élevée, nous avons également permis aux consoles de dernière génération d'utiliser des textures haute définition afin d'obtenir un rendu encore meilleur sur des écrans plus grands. Anticrénelage optimisé : Un anticrénelage optimisé a également été implanté pour atténuer les bords irréguliers du feuillage, de l'herbe et des structures dans le jeu, tout en rendant ces éléments plus nets lorsqu'ils sont vus de près.

: Un anticrénelage optimisé a également été implanté pour atténuer les bords irréguliers du feuillage, de l'herbe et des structures dans le jeu, tout en rendant ces éléments plus nets lorsqu'ils sont vus de près. Reflets améliorés : Nous avons également amélioré l'aspect visuel en ajoutant des reflets sur les surfaces planes, ce qui a permis d'augmenter considérablement le niveau de détail et de réalisme du jeu. L'effet est particulièrement notable dans les zones où il y a de l'eau (comme à Vivec ou au Couchant). À noter qu'en mode Performance, le renforcement des reflets peut varier selon que l'on se trouve dans des zones à forte concentration d'eau (comme Tourbevase) ou dans des zones où les performances primordiales (comme à Cyrodiil ou dans les épreuves).

: Nous avons également amélioré l'aspect visuel en ajoutant des reflets sur les surfaces planes, ce qui a permis d'augmenter considérablement le niveau de détail et de réalisme du jeu. L'effet est particulièrement notable dans les zones où il y a de l'eau (comme à Vivec ou au Couchant). À noter qu'en mode Performance, le renforcement des reflets peut varier selon que l'on se trouve dans des zones à forte concentration d'eau (comme Tourbevase) ou dans des zones où les performances primordiales (comme à Cyrodiil ou dans les épreuves). Occultation ambiante améliorée avec éclairage global : Les améliorations apportées à l'occlusion ambiante du jeu avec éclairage global créent un éclairage indirect plus réaliste et plus naturel et améliorent considérablement le niveau de détail des ombres du jeu.

: Les améliorations apportées à l'occlusion ambiante du jeu avec éclairage global créent un éclairage indirect plus réaliste et plus naturel et améliorent considérablement le niveau de détail des ombres du jeu. Ombres optimisées : En parlant d'ombres, la résolution des ombres a été doublée et réglée sur l'équivalent PC de « Ultra » – le meilleur réglage possible pour les ombres quelle que soit la version d'ESO. Cela comprend des améliorations quant à la distance des ombres.

: En parlant d'ombres, la résolution des ombres a été doublée et réglée sur l'équivalent PC de « Ultra » – le meilleur réglage possible pour les ombres quelle que soit la version d'ESO. Cela comprend des améliorations quant à la distance des ombres. Profondeur de champ optimisée : Cette mise à niveau permet une profondeur de champ circulaire (le réglage le plus élevé possible), créant des arrière-plans plus fluides et plus réalistes, notamment lors des interactions avec les PNJ.

: Cette mise à niveau permet une profondeur de champ circulaire (le réglage le plus élevé possible), créant des arrière-plans plus fluides et plus réalistes, notamment lors des interactions avec les PNJ. Temps de chargement réduits : Enfin, les temps de chargement ont été optimisés pour être beaucoup plus rapides que sur les consoles de la génération précédente, ils sont pratiquement réduits de moitié en moyenne.

A noter que cette version next-gen suivra la sortie de l'extension Blackwood sur PC (1er juin), celle-là même qui permettra de découvrir ce qu'il s'est passé 800 ans avant les événements d'Oblivion. Les consoles l'accueilleront une semaine plus tard.