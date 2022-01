The Elder Scrolls Online : un nouveau chapitre annoncé, on part chez les Brétons

The Elder Scrolls VI. Un livestream a été organisé comme prévu hier soir afin nous présenter ce nouveau récit qui va emmener les joueurs dans de nouvelles contrées, notamment

intrigues orientées davantage vers la politique. On sera autrement amené à se rendre sur l’Île-Haute, puisqu'elle est le point central pour les retrouvailles entre délégués de l’Alliance, qui souhaitent avant tout mettre fin à la guerre des Trois Étendards. C'est d'ailleurs sur cette même Ile-Haute que l'on retrouve

Comme Rockstar Games qui continue d'alimenter sans cesse GTA Online pour nous faire patienter jusqu'au prochain GTA VI, Bethesda Softworks nous annonce l'arrivée d'un nouveau chapitre pour The Elder Scrolls Online, histoire que la communauté attende sagement que les développeurs finissent de bosser surdans l'archipel des Systres, région jamais parcourue encore. Il est composé de 4 îles avec des desles Brétons, les descendants des humains et des elfes.

Sachez que côté gameplay, ce chapitre "L’Héritage des Brétons" reprendra le système des Compagnons qui avait déjà été instauré l'an passé dans The Elder Scrolls Online : Blackwood. Cette fois-ci, il sera possible d'avoir deux nouvelles recrues : Braise, une Khajiit avec un don naturel pour la magie et un passé d’enfant des rues, et Isobel, une apprentie chevalier vouée à aider les joueurs. On peut aussi compter sur un jeu de cartes inédit, répondant au nom de "Récits de Gloires", avec la possibilité pour les joueurs de dprogresser et de monter dans le classement propre aux Récits de Gloires. Cerise sur le cake, les joueurs pourront obtenirr des récompenses comme du mobilier ou des cristaux de transmutation, et même évoluer dans une histoire dédiée en affrontant certains PNJ à travers le monde. Vous savez tout !