The Elder Scrolls Online : un trailer épique pour l'extension Greymoor

Bethesda nous rappelle via un trailer épique que l'extension Greymoor va bientôt débarquer dans le monde de The Elder Scrolls Online. D'ailleurs, les joueurs peuvent dès à présent profiter du prologue via une quête unique qui sera disponible cette après-midi à 16h. Cette première partie du nouveau chapitre vous permettra de plonger dans les profondeurs de Griffenoire, afin de tenter de contrecarrer les plans des sorcières de Crève-Nève. Une fois le prologue lancé, il suffira de lancer la quête gratuite intitulée "Quête de Prologue : La conspiration des sorcières" depuis la boutique à couronnes. En fonction de leur Alliance, les joueurs devront ensuite voyager jusqu'à la guilde des guerriers à Daguefilante, au guet du Davon ou au Guet de Vulkhel, et parler à Lyris Titan pour accepter la quête.

Rappelons que le chapitre Greymoor débarquera en mai prochain sur PC et Mac, tandis que les joueurs PS4 et Xbox One devront patienter jusqu'au mois de juin. Pour convaincre vos amis de se lancer dans The Elder Scrolls Online, Bethesda nous précise que le jeu sera jouable gratuitement dès le 1er avril 16h, et ce, jusqu'au 13 avril à la même heure. Pour profiter de cette période offerte, il suffit d'aller vous inscrire sur le site web officiel à cette adresse