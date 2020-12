Les Game Awards 2020 ont aussi été l'occasion pour Bethesda Softworks de nous présenter un premier trailer pour la nouvelle extension Portes d'Oblivion de The Elder Scrolls Online. Après Greymoor, le MMORPG va donc prendre la direction des portes d'Oblivion en 2021. Si on ignore encore les détails, sachez qu'un événement aura lieu sur Twitch le 21 janvier 2021 à 23h afin de présenter le chapitre, les packs de jeu et l'histoire qui sont au programme.