The Elder Scrolls Online : un trailer épique pour le DLC Markarth

Bethesda Softworks nous dévoile un tout nouveau trailer pour The Elder Scrolls Online : Markath avec plus de 2 minutes de gameplay au coeur des contrées inexplorées de la Crevasse. Ce DLC, qui viendra conclure l'année d'aventure du Coeur noir de Skyrim, est désormais disponible sur PC, et débarquera le 10 novembre prochain sur Xbox One et PS4. Grâce à ce pack de jeu, on pourra explorer la Crevasse et les Cavernes d'Arkthzand afin de découvrir de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages et de nouveaux défis dont l'arène solo du Creux du Vateshran.