The Elder Scrolls Online : un trailer avec les donjons du DLC Stonethorn

Bethesda Softworks a profité de la QuakeCon pour dévoiler un nouveau trailer dédié à The Elder Scrolls Online dans lequel on découvre les donjons qui seront ajouté au jeu par le DLC Stonethorn. Attendu le 24 août sur PC, Mac et Stadia, et le 1er septembre sur PS4 et Xbox One, ce contenu va donc apporter deux donjons de groupe inédits, appelés Jardin de pierre et Bastion-les-Ronces. Le premier nous plongera au coeur du laboratoire de l'alchimiste fou Arkasis, tapis dans les cavernes de Griffenoire, tandis que le second nous demandera d'affronter l'armée vampire levée par Dame Ronce. En plus de ce contenu, la mise à jour 27 apportera pour tous des améliorations de performances, l'intinéraire des personnages dans le système de logement, des correctifs, et le doublage français de l'extension Greymoor.

Si jamais l'aventure vous tente, sachez que The Elder Scrolls Online est jouable gratuitement jusqu'au 19 août à 16h sur PC et Xbox One, tandis que les joueurs PS4 profiteront de l'offre jusqu'au 20 août à 16h.