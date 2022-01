The Elder Scrolls Online : le contenu de l'année 2022 détaillé, un retour aux histoires traditionnelles

2022 marquera les 8 ans d'existence pour The Elder Scrolls Online qui continuera d'enrichir son contenu cette année encore. D'ailleurs, pour bien démarrer cette nouvelle année, Bethesda Softworks a balancé un nouveau trailer du jeu en 4K pour donner un bref aperçu de ce que les joueurs peuvent attendre pour les prochains mois. Et à en croire la bande annonce, l'histoire ira par-delà les mers et les océans, à bord de navires qui iront découvrir de nouveaux lieux où prospérer. Si les informations restent encore très confidentielles, on sait en revanche que le MMO va abandonner les intrigues sur le thème de l'invasion et celui de la fin du monde pour revenir à des scénarii plus traditionnels Scrolls, faite d'intrigues politiques et de luttes entre factions, en se concentrant sur l'une des races jouables de The Elder Scrolls Online qui n'a pas encore fait l'objet d'une plongée culturelle et historique complète. De quoi théoriser sur les nombreuses possibilités.