The Elder Scrolls Online : un trailer de gameplay sombre pour le DLC Stonethorn

Bethesda Softworks nous dévoile aujourd'hui le trailer de lancement pour le DLC Stonethorn de The Elder Scrolls Online. En plus de l'arrivée de plusieurs donjons inédits, ce contenu permettra de récupérer pas mal d'équipement, afin de défaire les ennemis qui vont se dresser devant nous. En plus de ce DLC, Bethesda nous informe que la mise à jour 27 est désormais dispo sur PC, apportant diverses améliorations techniques, ainsi que de menus équilibrages et correctifs. Stonethorn est disponible sur PC, et sortira le 1er septembre sur PS4 et Xbox One.