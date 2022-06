The Callisto Protocol : un Season Pass est prévu, le contenu de l'édition collector dévoilé

EDITION COLLECTOR THE CALLISTO PROTOCOL

Même s'il n'a duré qu'une trentaine de minutes, le dernier State of Play de Sony Interactive Entertainment a mis quelques claques, comme en témoigne la présence du très attendu The Callisto Protocol. Créé par Glen Schofield - qui n'est autre que le papa de Dead Space - il demandera au joueur d'incarner Jacob Lee, un détenu qui sera confrontés aux Biophages. Ces derniers sont le résultat d'une infection qui s'est propagée au sein de la prison de Fer noir située sur la lune morte de Jupiter, Callisto. Un programme qui n'est pas sans rappeler les aventures horrifiques d'Isaac Clarke à bord de l'USG Ishimura, d'autant que les Biophages ressemblent grandement aux Nécromorphes, et que certaines mécaniques de Dead Space - telles que la télékinésie - semblent avoir été reprises dans The Callisto Protocol.Bref, tout ça pour dire que le jeu aura non seulement droit à un Season Pass - dont le contenu exact n'a pas encore été révelé - mais également à une grosse édition collector.







D'autres éditions - dématérialisées cette fois-ci - ont également fait leur apparition sur le PlayStation Store.



EDITION DAY ONE (PS5 - 69,99 €)

EDITION DAY ONE (PS4 - 59,99 €)



EDITION DIGITAL DELUXE (PS5 - 89,99€)



EDITION DIGITAL DELUXE (PS4 - 79,99€)



On rappelle que la sortie de The Callisto Protocol est fixé au 2 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.