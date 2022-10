The Callisto Protocol s'offre une série documentaire, le 1er épisode parle de la brutalité du jeu

Striking Distance Studios a décidé d'intensifier sa communication autour de The Callisto Protocol. En effet, après avoir permis à un certain nombre de médias de découvrir le jeu manette en main ( cf. nos impressions ), la structure dirigée par Glen Schofield (le créateur de Dead Space) diffuse à présent une série documentaire qui traite de la brutalité, l'un des cinq préceptes du titre. En plus des développeurs, des special guests passent devant la caméra tels que le maquilleur Tom Savini dont les effets spéciaux dans Vendredi 13 ont marqué l'histoire du cinéma. "Je fais comme les magiciens, explique-t-il. Un magicien essaie de vous faire croire que ce que vous voyez est réel. C'est exactement ce que l'on fait dans les films."On aperçoit également le Dr. Andrea 'Drea' Letamendi, une psychologue qui a souvent été consultée par des scénaristes pour les aiguiller dans le domaine de la santé mentale. "La brutalité est une sorte de traumatisme qui ne répond à aucune règle, affirme-t-elle. C'est quelque chose de viscéral qui, souvent, est accompagné d'une violence excessive." Elle affirme également que pour survivre, Jacob Lee n'a d'autre choix que de se montrer aussi brutal que les ennemis qui l'entourent. Un autre point mis en avant par Chris Stone (Creative Officer) et Allec Gillis (qui a notamment travaillé sur Alien 3), c'est que le fait que les Biophages aient une apparence humaine renforce leur caractère terrifiant, puisque l'on se dit que si l'on était touché par la pandémie, on pourrait finir par leur ressembler.On vous laisse regarder tout ça tranquillement en précisant que cette série documentaire se déclinera en cinq épisodes, les prochains devant vraisemblablement être consacrés à l'atmosphère, la tension, l'impuissance et l'humanité. La sortie de The Callisto Procotol - dont la sortie au Japon a été annulée - est programmée pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.