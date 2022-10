The Callisto Protocol : la sortie du jeu annulée au Japon, les développeurs ne veulent pas de la censure

Alors que la Computer Entertainment Rating Organization (CERO) a demandé à Striking Distance Studios d'édulcorer The Callisto Protocol, le studio de Glen Schofield a refusé d'accéder à la requête de l'organisme chargé de classifier les jeux vidéo au Japon, et a dans la foulée décidé d'annuler purement et simplement la sortie du titre là-bas. "Dans son état actuel, le jeu ne répond pas aux critères fixés par la CERO, et modifier son contenu ne permettrait pas aux joueurs de profiter de l'expérience à laquelle ils ont droit, peut-on lire sur Twitter . Amis japonais, nous espérons que vous comprendrez notre position." Dans son communiqué, le studio ajoute qu'un remboursement sera accordé à tous ceux qui ont précommandé leur exemplaire.Le pays du Soleil-Levant ne transige jamais avec la censure, et plusieurs jeux (The Last of Us, GTA 5, Resident Evil 2 Remake, Call of Duty) ont été contraints de se plier aux règles locales pour être commercialisés sur l'Archipel. Comme nous l'ont confié Glen Schofield (réalisateur) et Demetrius Leal (directeur artistique) quand nous avons découvert The Callisto Protocol manette en main , la violence et la brutalité font partie de ses fondations. "Nous voulions voir toute cette chair arrachée, nous voulions voir toutes ces éclaboussures de sang, nous voulions entendre les os craquer", nous a notamment expliqué Demetrius Leal.C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jeu n'est pas en vue subjective mais à la 3e personne. "Vous voulez voir ce bâton se déchaîner sur l’ennemi, a précisé le même Demetrius Leal. Vous avez besoin de sentir le caractère gore du jeu. Comme vient de le souligner Glen, c’est quelque chose qui vous explose en pleine face." Il était donc difficile pour Striking Distance Studios de faire l'impasse sur la brutalité de son oeuvre. De toute façon, les joueurs japonais pourront toujours se procurer la version occidentale qui, elle, sera bel et bien RAW. On rappelle que la sortie de The Callisto Protocol chez nous est fixée au 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.