The Callisto Protocol : pas de 60fps comme pour Gotham Knights ? La réponse des développeurs

We would love to inform you all that we will be shipping globally on December 2nd. And yes, we'll have a 60 FPS performance mode. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) 18 octobre 2022

The Callisto Protocol. "Oui, il y aura bien un mode 'Performance' pour que le jeu tourne en 60fps", peut-on lire. La comparaison peut paraître osée compte tenu que Gotham Knights est un open-world, alors que le survival horror de Glen Schofield (à la fois patron du studio et créateur de Dead Space) s'annonce plus linéaire. En tout cas, les joueurs ont accueilli la nouvelle avec le sourire et ont désormais hâte d'être le 2 décembre (non le jeu n'a pas été repoussé au 12 février 2023 contrairement à ce qu'indiquait l'Epic Games Store ces dernières heures), date à laquelle The Callisto Protocol débarquera sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC donc, mais aussi sur PS4 et Xbox One.