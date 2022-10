Gotham Knights : pas de 60fps sur PS5 et Xbox Series, la productrice passe aux aveux

Faisant partie des gros jeux du mois d'octobre, Gotham Knights sera disponible uniquement sur les consoles new gen, à savoir PS5 et Xbox Series. Jusqu'à présent, les joueurs ont été habitués à profiter des capacités techniques plus puissantes de ces machines et jouir de la 4K (natif ou dynamique) et du 60fps simultanément. Et bien, ça ne sera pas le cas pour Gotham Knights qui se tout bonnement privé du 60 images par seconde. L'information provient de Fleur Marty, productrice sur le jeu, qui a fait savoir sur Discord que son jeu sera bloqué à 30fps sur PS5 et Xbox Series, expliquant qu'il n'y aurait pas de mode "Performance" de disponible. Ce blocage est dû aux "types de fonctionnalités élaborées dans Gotham Knights", et qui compromet à la 4K et aux 60fps de fonctionner de concert. Ces fonctionnalités sont un open world très détaillé et la coop' locale.

Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la disponibilité d'un mode de performance pour Gotham Knights sur consoles. En raison des types de fonctionnalités que nous avons dans notre jeu, comme fournir une expérience coopérative totalement autonome dans notre monde ouvert très détaillé, ce n'est pas aussi simple que de réduire la résolution et d'obtenir un FPS plus élevé. Pour cette raison, notre jeu n'a pas d'option de bascule performance/qualité et fonctionnera à 30fps sur les consoles.



Très vite, les internautes se sont scindés en deux clans, ceux qui ne jurent que par le sacro-saint 60fps et qui sont outrés par une telle décision, prétextant que d'autres open world parviennent parfaitement à le faire, et que l'excuse est bancale, alors que les autres comprennent ce choix et ne voient de toutes les façons aucune différence entre le 60 et le 30fps. Dans tous les cas, Gotham Knights est toujours attendu pour le 21 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.