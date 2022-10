Test Gotham Knights : la note Metacritic est particulièrement basse, c'est la douche froide

Gamespew : 9/10

Areajugones : 8.5/10

The Games Machine : 8/10

NME : 8/10

Digital Chumps : 8/10

God is Geek : 8/10

JV : 16/20

Multiplayer.it : 7.8/10

Hobbys Consolas : 7.5/10

Game Informer : 7.3/10

GRYOnline.pl : 7/10

CD-Action : 7/10

Push Square : 7/10

GamePro Germany : 6.5/10

ComicBook : 6/10

Telegraph : 6/10

VG24/7 : 6/10

Metro Game Central : 6/10

Gamekult : 5/10

Slant Magazine : 5/10

GamesRadar+ : 5/10

Gamer.no : 5/10

Inverse : 5/10

The Loadout : 5/10

Games.cz : 5/10

We Got This Covered : 5/10

IGN Adria : 5/10

Wellplayed : 5/10

Gaming Age : 4/10

T3 : 4/10

Entre le backlash de l'absence du 60fps (qui a d'ailleurs relancé le débat autour de la Xbox Series S, accusée par de nombreux développeurs de tirer le jeu vidéo par le bas), le leak du boss de fin après que Amazon ait envoyé 15 jours trop tôt l'artbook aux consommateurs et les notes sorties dans la presse hier, Gotham Knight ne connaît pas le meilleur des lancements. C'est même la désillusion du côté de Warner Bros Games Montréal qui ne s'attendait sans doute à une note Metacritic aussi faible... A l'heure où nous posons ces lignes, Gotham Knight s'en sort avec un 69% pour un total de 55 reviews recensées . Même le décevant Batman Arkham Origins n'était pas descendu aussi bas à l'époque. Comment expliquer alors des notes aussi décevantes du côté de la presse ? Si certains journalistes se sont plutôt bien amusés avec le jeu, beaucoup d'autres en revanche lui trouvent un manque d'ambition, avec un open world souvent vide, des missions archi répétitives où les allers-retours se multiplient et deviennent pénibles, sans compter la molesse des combats qui étaient pourtant attendus au tournant. Le choix aussi de ne pas reprendre le système de flow combat à la Batman Arkham a aussi dérouté par mal de personnes, le tout appuyé en sus par la conduite sans panache de la Bat-Cycle. Oui, les défauts de Gotham Knights sont nombreux, d'autant que scénaristiquement, ce n'est pas non plus très folichon. Voici toutes les notes obtenues dans le monde, à date.