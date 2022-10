Gotham Knights : un nouveau trailer qui rappelle la mort de Batman / Bruce Wayne

Encore quelques semaines avant de voir débarquer Gotham Knights, qui a surpris plus d'un journaliste lors de la dernière session de preview hands-on organisé par Warner Bros Games. L'éditeur avait d'ailleurs envie de nous partager cette nouvelle vidéo dans laquelle la mort de Bruce Wayne / Batman est de nouveau évoquée. Il faudra s'y faire, le personnage ne fera aucune apparition jouable dans le jeu comme l'ont confirmé les développeurs récemment, il est question de faire briller ses disciples qui sont là pour le venger. Mais la figure paternelle que Batman représente sera néanmoins évoquée par de nombreux messages et sans doute flashbacks, histoire qu'on se rappelle des bienfaits d'être un justicier masqué au sein de Gotham city. Encore une fois, Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood ont leur moment de gloire dans cette bande annonce, disponible en version originale sous-titrées français.La sortie de Gotham Knights est attendue pour le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.