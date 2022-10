Gotham Knights : on y a joué et l'esprit Batman Arkham est bel et bien là !

Le scénario se basant sur le décès officiel de Batman et le chaos qui s'ensuit, ce sont en effet Batgirl (Barbara Gordon), Nightwing (Dick Grayson), Red Hood (Jason Todd) et Robin (Tim Drake) qui se retrouvent chargés de prendre la relève. Il convient ici de dissiper tout malentendu éventuel : Gotham Knights ne se joue pas à quatre, et ne nous propose pas non plus de contrôler une équipe de quatre héros. Nous avons affaire à un véritable jeu solo (et c'est tant mieux...), qui peut tout de même se parcourir en coopération à deux si on le souhaite. Dans tous les cas, les joueurs sont libres de choisir le personnage qu'ils préfèrent. Pour cette preview, nous nous sommes concentrés sur Batgirl, mais nous testerons plus en profondeur les différents héros lors du test final. L'aventure débute dans l’université de Gotham, à la recherche d'informations sur un professeur récemment décédé. Cette séquence donne l'occasion d'apprécier le système d'enquête, basé avant tout sur une vision en Réalité Augmentée. Cette dernière nous a ainsi permis de détecter des traces au sol, de les suivre, d'aboutir à une scène de crime, et enfin de découvrir l'existence d'un passage secret, un mécanisme caché et souterrain étant alors apparu en surbrillance dans le décor. Il n'y avait ensuite plus qu'à observer en détail le bureau pour dénicher un mot de passe et un endroit où le rentrer.







BATMAN, L'HÉRITAGE



S'il est agréable de constater que les origines de la saga Batman n'ont pas été oubliées (les initiales DC étant dérivées de Detective Comics), ces séquences d'enquête ne devraient tout de même pas constituer le cœur du jeu. Gotham Knights est avant tout un action RPG en monde ouvert, ce dernier proposant de multiples activités annexes et plusieurs moyens de déplacement. Outre l’incontournable voyage rapide, nous avons ainsi pu apprécier le grappin, qui permet d'atteindre facilement les hauteurs et de se propulser rapidement d'un point à un autre, le Batglider, grâce auquel il devient possible de planer, et la Batcycle. Cette version deux-roues de la Batmobile offre d'assez bonnes sensations de vitesse, notamment lorsqu'on emprunte un tremplin, ainsi que la possibilité de réaliser des roues arrières.







LA NUIT, TOUS LES MÉCHANTS SONT GRIS

La découverte du monde ouvert et de ses gangs à combattre se fait toujours de nuit, ce qui colle évidemment parfaitement bien à l'univers Batman. Mais entre deux patrouilles nocturnes, il est indispensable de se rendre au Beffroi, un quartier général haut-perché dans lequel nos quatre fantastiques héros se baladent souvent de jour et en tenue civile. Ce hub permet de faire avancer le scénario à travers différentes cinématiques et dialogues, de s'entraîner au combat, de changer de personnage, d'améliorer son équipement ou encore de choisir entre différentes tenues, inspirées par les différentes aventures et époques de l'univers DC. Le Batcomputer donne plus particulièrement accès à quatre arbres de compétences, grâce auquel chaque joueur pourra peaufiner son héros comme il le souhaite. Le jeu propose en effet différentes approches lors des affrontements, allant de la baston pure et dure aux raffinements technologiques plus discrets. Le système de combats est ainsi constitué d'attaques de mêlée, d'attaques de mêlée lourdes, d'attaques à distance, d'attaques à distance lourdes, d'esquive, de plaquages par surprise, d'attaques aériennes, et de bien d'autres choses encore. Le bourrin qui souhaite rentrer directement dans le tas y trouvera donc autant son compte que le joueur adepte d'infiltration et de discrétion. Certaines missions obligeront tout de même à privilégier telle ou telle approche, à l'image de cette mission de libération d'otages enchaînés à des bombes. Si le joueur se fait détecter, il n'aura alors plus qu'une minute pour affronter tous les ennemis et libérer les trois malheureux. Autant dire que rester discret et réaliser des attaques silencieuses depuis les hauteurs est ici largement préférable à l'affrontement direct.





Par ailleurs, il semble particulièrement important de réaliser des esquives parfaites lors des échanges de coups. Une icône discrète sur les poings des adversaires indique le moment idéal pour esquiver, ce qui permet ensuite de placer un contre dévastateur. Certaines attaques engendrent d'ailleurs des animations travaillées, spectaculaires et réjouissantes, tandis que les cinématiques dévoilent des expressions faciales précises et des modélisations qui trouvent le juste milieu entre réalisme et cartoon. Ce dernier point concerne aussi bien l'équipe de vengeurs que les méchants, dont on suppose qu'ils seront nombreux. Notre essai nous a donné quelques indices sur la présence potentielle d'Oswald Cobblepot, aka le Pingouin, tandis que nous avons directement rencontré Harley Quinn à deux reprises. En tant qu'interlocutrice emprisonnée à Blackgate la première fois, et en tant que boss à combattre la seconde. Ajoutez à cela un scénario qui devrait faire la part belle à La Cour des hiboux, et les amateurs des comics seront très certainement aux anges. Mais, plus important encore, tout porte à croire que même les gamers non lecteurs auront de quoi se réjouir avec Gotham Knights, qui s'annonce particulièrement solide.