Gotham Knights : un trailer pour le mode coop à 4 et la Confrontation à 2 joueurs

Après le teasing en image il y a deux jours, place au trailer de la première grosse mise à jour pour Gotham Knights. De quoi redonner le sourire aux joueurs ayant acheter le jeu et qui sont repartis déçu de voir que le mode coop' à quatre était absent au lancement. Dès maintenant, il est possible d'avoir accès à l'Assaut Héroïque, qui permet de faire équipe à quatre joueurs et d'aller nettoyer Gotham City de toute la pègre et la vermine. Scénaristiquement, les développeurs ont réussi à justifier ça par l'arrivée de Starro Le Conquérant, cette fameuse étoile de mer capable de grossir et d'atteindre la taille d'un immeuble de plusieurs dizaines de mètres. Cet update permet aussi de s'amuser avec Confrontation, un autre mode coopératif en ligne, mais cette fois-ci à deux joueurs. L'idée est d'affronter les principaux super-vilains DC du jeu, tels que Mister Freeze, Harley Quinn, Gueule d’Argile et Talia al Ghul. En battant ces boss dans ce mode Confrontation, les joueurs gagneront de nouveaux plans d'équipement légendaires, des combinaisons uniques et des coloris pour le Batcycle.