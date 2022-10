Gotham Knights : voici le trailer de lancement, une cinématique qui fait monter la hype

Attendu pour le 21 octobre prochain, Gotham Knights s'offre un trailer de lancement généreusement offert par Warner Bros. Interactive Entertainment. En réalité, il s'agit d'une cinématique de plus de deux minutes qui raconte, du point de vue d'Alfred Pennyworth, "ce que Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin traversent comme défis afin de protéger une Gotham vulnérable suite à la mort de Batman." Si vous suivez avec assuidité l'actualité de Gotham Knights, vous n'êtes pas sans savoir que Fabien a eu l'occasion d'y jouer il y a quelques jours. D'ailleurs, ses impressions se trouvent à cette adresse Rappelons aussi que le dernier boss du titre de Warner Bros. Games Montréal a leaké après que des joueurs ont reçu l'artbook officiel, et partagé quelques photos sur les réseaux sociaux. Attention donc à ne pas vous faire spoiler. Enfin, n'oublions pas que Gotham Knights est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.