Charts France : trois arrivées dans le Top 5 consoles, Gotham Knights dans le coup

Intraitable ces dernières semaines, FIFA 23 a fini par lâcher du lest comme l'atteste le classement des meilleure ventes vidéoludiques sur le territoire français dévoilé par le SELL et GfK. Si la simuation de football d'Electronic Arts occupe toujours la première et la cinquième place, on note l'arrivée de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope (2e), Gotham Knights (3e) et A Plague Tale : Requiem (4). Concernant ce dernier, notre ami Fabien a été conquis par les aventures d'Hugo et Amicia (cf. notre test ), même s'il regrette que la qualité de l'écriture ne soit pas constante et que les développeurs d'Asobo Studio ait inclus trop de séquences orientées actions.Sur PC, on a droit à un copier-coller de la semaine passé, à savoir FIFA 23 sur le trône, suivi de Famring Simulator 22 et Minecraft Java & Bedrock.

Charts France Semaine 42 (du 17 au 23 octobre 2022)

1/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope (Nintendo Switch - Ubisoft)

3/ Gotham Knights (PS5 - Warner Bros. Interactive Entertainment)

4/ A Plague Tale : Requiem (PS5 - Focus Entertainment)

5/ FIFA 23 (PS5 - Electronic Arts)







TOP 3 PC

1/ FIFA 23 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)