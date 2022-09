Test The Last of Us Part 1 : c'est moins bon que prévu, voici toutes les notes dans le monde

The Last of Us Part I sur PS5, le remake du jeu de Naughty Dog sorti pour la première fois en 2013 sur PS3. Toutefois, d

C'est dans deux jours que sort officiellementepuis quelques heures, la presse a eu le feu vert de Sony Interactive Entertainment pour rendre son verdict final et publier ses tests. Comme souvent avec nous, on est parti jeté un oeil à la note obtenue sur Metacritic et le constat est sans appel, le jeu obtient une bien moins bonne que les versions précédentes. Au moment où l'on écrit ces lignes, The Last of Us Part 1 affiche un metascore de 89% pour 103 reviews recencées , c'est 6 points de moins que les éditions PS3 et PS4 qui étaient reparties chacune avec 95% de moyenne. Cette chute se justifie par des notes moyennes obtenues chez certains médias qui trouvent ce remake injustifié et surtout vendu beaucoup trop cher. Il est vrai que le tarif de 80€ demandé par le PlayStation Store pique pas mal, et comme nous le disions dans notre test complet, le prix juste se situait entre 30 et 40€, et ce sans minimiser le travail abattu par Naughty Dog. On vous laisse débattre dessus et voici un panaché des notes obtenues worldwide.

Gamersky : 10/10

Galming Age : 10/10

Daily Star : 10/10

PC Games : 10/10

VG24/7 : 5/5

NME : 10/10

VGC : 10/10

GameSpew : 10/10

Carole Quintaine : 10/10

Inverse : 10/10

God is Geek : 10/10

Hobby Consolas : 9.2/10

4Players.de : 9.1/10

DualShockers : 9/10

Worthplaying : 9/10

Atomix : 9/10

IGN : 9/10

VideoGamer : 9/10

Multiplayer.it : 9/10

The SixthAxis : 9/10

Screen Rant : 9/10

Game Pro Germany : 9/10

Meristation : 8.5/10

Areajugones : 8.5/10

JV : 17/20

Video Chums : 8.3/10

Gamespot : 8/10

PCMag : 7/10

GameSkinny : 7/10

T3 : 6/10

Attack of the Fanboy : 6/10