Test Sifu : la presse s'incline devant le jeu, voici toutes les notes dans le monde

Malgré un petit couac au lancement (la version anticipée n'était pas disponible en téléchargement pendant plus de 24h), Sifu est un jeu qui plaît. Il suffit de jeter un oeil à sa note Metacritic pour se rendre compte que la presse spécialisée est tombée sous le charme de ce beat'em all qui reprend des codes du rogue-like, avec son système de game over très astucieux et audiacieux. A chaque respawn, le héros vieillit un peu plus, en perdant certains skills, mais en gagnant d'autres. Au joueur donc de maîtriser chaque évolution de son personnage, sachant que le coeur du gameplay réside dans la façon d'enchaîner les combos. Avec 81% de moyenne pour sa note PS5 pour 54 reviews recensées , Sifu est donc une belle réussite, même si 2 médias ressortent déçu du titre développé par Sloclap, sans doute trop complexe pour le testeur en question qui sort la carte du jeu trop difficile pour plaire. Oui, Sifu ne manque pas de challenge, mais il faut de la persévérence pour en faire ressortir toute sa quintessence. Voici toutes les notes obtenues dans le monde :

Gaming Nexus : 9.5/10

Areajugones : 9/10

GameGrin : 9/10

Game Revolution : 9/10

Meristation : 9/10

Game Rant : 9/10

Atomix : 9/10

GameSpot : 9/10

GamesRadar+ : 9/10

CG Magazine : 9/10

IGN : 9/10

Jeuxvideo-live : 18/20

Vandal : 8.8/10

Worthplaying : 8.5/10

GameSpew : 8/10

Eurogamer Italy : 8/10

TheGamer : 8/10

JV : 16/20

VGC : 8/10

Push Square : 8/10

Game Informer : 7.3/10

GameByte : 7/10

Gamepressure : 6.5/10

Inverse : 6/10

Gamekult : 6/10

Shacknews : 4/10

Gfinity : 4/10