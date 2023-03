Test Resident Evil 4 Remake : les notes dans le monde sont tombées, le Metascore est impressionnant !

Confiant sur la qualité de son Resident Evil 4 Remake, Capcom a donné le feu vert à la presse pour qu'elle puisse donner son verdict sur l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année 2023. Forcément, en faisant le choix de restaurer l'un des épisodes les plus marquants de la licence, l'éditeur était plutôt serein. Parce que oui, lors de sa prime sortie en 2004 sur GameCube (2005 en Europe), Resident Evil 4 a redéfini le genre TPS (Third Person Shooter) avec cette vue caméra à l'épaule qui n'existait pas encore, et que le premier Gears of War reprendra deux ans plus tard. Mais ce n'est pas tout, Capcom avait aussi apporté cette touche "action" à une série qui a alors pris une dimension encore plus grand public. Presque 20 ans plus tard, le résultat est une fois encore magistrale, puisque selon la note moyenne obtenue sur Metacritic, c'est dythirambique. Resident Evil 4 Remake s'en sort avec un joli 93% de moyenne pour 81 reviews recensées au moment où l'on écrit ces lignes. Mis à part 7/10 de Siliconera qui trouve que le jeu a mal vieilli, aussi bien dans son gameplay, son histoire et ses dialogues, tout le monde est conquis, nous y compris. Voici toutes les notes obtenues.Connu pour avoir changé le monde du jeu de tir à la troisième personne il y a près de 20 ans, Resident Evil 4 revient dans un remake qui prouve une fois de plus que Capcom est devenu l'expert lorsqu'il s'agit de restaurer un chef-d'œuvre. Les graphismes sont magnifiques, le gameplay s'est modernisé et le jeu reste un monument du jeu d'action même en 2023.Le remake de Resident Evil 4 est l'aventure la plus passionnante de la série reconstruite, raffinée et réalisée dans toute la mesure de son énorme potentiel.

PUSH SQUARE : 10/10

Près de 20 ans plus tard, Resident Evil 4 est tout autant un chef-d'œuvre aujourd'hui qu'il l'était en 2005. Capcom a fidèlement recréé un véritable classique en le faisant entrer dans l'ère moderne et en l'équipant de nouveaux contenus, de combats formidables et de visuels saisissants. . Ce qu'il y avait auparavant était déjà suffisant pour considérer Resident Evil 4 comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, mais maintenant, il remporte ce titre en 2023 grâce à de meilleurs environnements et à une action sublime. C'est Resident Evil à son apogée absolue; une expérience tout à fait exceptionnelle qui vivra longtemps dans le cœur des fans de longue date tout en intronisant une toute nouvelle génération de supporters.



SHACKNEWS : 10/10

Le remake de Resident Evil 4 améliore un chef-d'œuvre d'une manière qui rendra difficile le retour à l'original. Ce pourrait très bien être le jeu d'action d'horreur le plus parfait auquel j'ai jamais joué.



THE MAKO REACTOR : 10/10

Resident Evil 4 Remake est une incroyable réinvention d'un classique. Le rythme stellaire, les personnages mémorables et l'abondance de monstres se combinent avec un gameplay sublime et des visuels exceptionnels pour le rendre absolument essentiel.



THESITHAXIS : 10/10

Resident Evil 4 Remake est une version plus mature et plus sombre de l'Euro Trip de Leon qui joue constamment avec vos attentes et vos connaissances antérieures. Le récit de base reste fidèle à l'original, mais il n'a pas peur d'apporter des changements importants, tandis que le nouveau flux de jeu se prête brillamment à des exécutions répétées pour des défis spécifiques que je prévois déjà. J'attends avec impatience le mode Mercenaires car le combat acharné devrait être parfait pour la chasse aux meilleurs scores, mais en attendant, Leon est sur le point de passer une mauvaise journée à nouveau.



VGC : 10/10

Resident Evil 4 est une restauration minutieuse de ce qui reste l'un des jeux d'action les plus convaincants jamais créés. Les éléments de base qui font de l'original un hit si compulsif restent tous, nous rappelant que parfois le secret de ces grandes rééditions est de savoir où refaire et où remasteriser.



WELLPLAYED : 10/10

Servant à la fois de retour intelligent et adorant à un classique et à un regard imaginatif et mécaniquement perfectionné vers l'avenir, Resident Evil 4 est le meilleur travail de Capcom et un nouveau joyau de la couronne pour la franchise de longue date.



ATTACK OF THE FANBOY : 10/10

Resident Evil 4 n'est pas seulement un chef-d'œuvre d'horreur de survie, mais aussi l'un des meilleurs jeux vidéo jamais créés.



GAMER.NO : 10/10

La meilleure version de l'un des plus grands jeux de tous les temps et l'un des meilleurs jeux Resident Evil de tous les temps.



GAMESHUB : 10/10

Le remake de Resident Evil 4 propose plusieurs choix intelligents qui l'aident à se sentir fidèle à l'original, mais façonnent également l'aventure en quelque chose qui se sent globalement plus cohérent, moderne et passionnant que jamais. C'est un excellent exemple de la façon de revitaliser un classique.



GAMESPOT : 10/10

Élève la barre pour ce qu'est un bon remake et en même temps, préserve l'héritage de Resident Evil 4 en tant qu'expérience définissant le genre et l'un des plus grands jeux de tous les temps.



GAMINGTREND : 10/10

Resident Evil 4 était un jeu 10/10 lors de sa sortie et le reste à ce jour. Malgré les années écoulées depuis sa sortie initiale, l'aventure de Leon a incroyablement bien résisté grâce à une combinaison de gameplay fantastique, une histoire amusante, des personnages campy, des environnements variés et une longue campagne. Maintenant, avec un nouveau lifting qui modernise le gameplay tout en offrant une mise à jour graphique incroyable, en ajoutant de nouveaux décors passionnants et en élargissant l'histoire, RE4 restera sans aucun doute au sommet des meilleures listes de jeux pour les années à venir.



GOD IS A GEEK : 10/10

Resident Evil 4 Remake a fait l'impossible et amélioré un chef-d'œuvre de toutes les manières imaginables.



CAROLE QUINTAINE : 20/20

Ici, nous avons le meilleur remake de Resident Evil! Puissant et maîtrisé jusqu'au bout, ce remake rend le chef d'oeuvre de Capcom encore plus monumental avec des séquences magnifiées, inédites, mais aussi un gameplay encore plus efficace et une mise en scène grandiose. Les nouveautés de gameplay nourrissent davantage l'aspect survie tandis que l'ambiance devient bien plus crédible et terrifiante que celle du jeu original. Ce remake est certainement l'un des plus grands jeux d'horreur de survie de tous les temps. Chef d'oeuvre ABSOLU.



MEUPLAYSTATION : 10/10

En 2005, Resident Evil 4 a établi une nouvelle norme dans l'industrie du jeu. Et maintenant, près de 20 ans plus tard, il est également devenu un chef-d'œuvre technique. Le remake est encore meilleur que ce que nous pensions qu'il serait - de loin le meilleur de la série. Le nouveau Resident Evil 4 nous offre un équilibre parfait entre action, horreur de survie et peur du saut. C'est certainement l'un des premiers prétendants aux GOTY Awards 2023.







PSX BRASIL : 9.5/10

Resident Evil 4 Remake parvient à être à la hauteur du classique original, offrant une campagne qui a un sentiment constant de nouveauté. Il y a beaucoup de changements, mais le bilan final est plutôt positif. C'est un titre incontournable pour tout fan de RE ou RE4.



TIERRAGAMER : 9.5/10

Resident Evil 4 Remake parvient à conserver l'esprit de l'original mais lui apporte une énorme amélioration graphique et des modifications du gameplay qui semblent être un grand succès. Il ne cesse de surprendre et son rythme donne envie de ne pas lâcher le contrôle, même après avoir atteint le générique. Capcom nous donne à nouveau un exemple de ce qu'un remake devrait faire.



TRUEGAMING : 9.5/10

Ce nouveau remake est plus sombre et plus effrayant que l'original Resident Evil 4. C'est une version fantastique d'un classique, l'améliorant dans de nombreux domaines clés comme la narration, les mécanismes de jeu et le niveau de défi, sans parler de la mise en œuvre d'un audiovisuel de pointe. les technologies. Cependant, ce n'est pas parfait, il y a quelques problèmes techniques comme l'écrêtage et le jeu peut parfois sembler trop sombre, la pluie a l'air très mauvaise aussi, bien que Capcom ait promis un patch pour améliorer l'effet.



CGMAGAZINE : 9.5/10

Resident Evil 4 Remake est un réexamen fantastique de l'un des meilleurs jeux d'horreur jamais créés et constitue une aventure formidable pour les nouveaux arrivants et les vétérans de la série.



COGCONNECTED : 9.5/10

Il y a une aura captivante et troublante qui enveloppe la randonnée familière à travers le village européen claustrophobe. Bien que Resident Evil 4 reste fidèle à ses racines avec quelques dialogues grinçants, Capcom modifie plusieurs éléments pour améliorer l'expérience globale. Ceux-ci vont des segments narratifs aux mécanismes de jeu et qui affinent tous le chef-d'œuvre pour créer la version définitive du jeu.





PLAYSENSE : 9.5/10

Capcom recommence. Après un remake auparavant sublime de Resident Evil 2, ils placent la barre encore plus haut avec le remake de Resident Evil 4. Les combats sont plus variés que jamais, il y a de quoi explorer, le level design est fantastique, les graphismes sont époustouflants, les l'audio est fantastique et nous pourrions continuer encore et encore. L'un des meilleurs jeux de cette année à ce jour et un incontournable.



GAMEPRO GERMANY : 9.3/10

Resident Evil 4 montre à quoi doit ressembler un très bon remake et offre la meilleure horreur d'action extrêmement polyvalente, même pour les nouveaux arrivants.



GAMES.CH : 9.2/10

Le nouveau Resident Evil 4 n'est que l'un des meilleurs remakes de jeux à ce jour. Capcom trouve un moyen fantastique entre moderniser le jeu et implémenter de nouvelles fonctionnalités (et plus confortables) d'une part et rester fidèle aux éléments classiques et divers dont les fans de Resi sont tombés amoureux. Si vous êtes un fan de l'original ou tout simplement comme les jeux d'horreur et de survie basés sur l'action, vous devez y jouer.



TWINFINITE : 9/10

Resident Evil 4 Remake est une preuve supplémentaire que Capcom sait exactement ce qui a rendu ces jeux si appréciés en premier lieu, et les fans de longue date trouveront beaucoup à aimer dans cette brillante recréation du classique de 2005.



JV : 18/20

Pas de doute : Resident Evil 4 Remake est tout simplement un excellent jeu d'action horrifique et Capcom prouve, une énième fois, sa capacité à produire une aventure maîtrisée et à la finition exemplaire. Les bases du jeu original étaient on ne peut plus solides, mais la firme a su moderniser l'ensemble pour rendre l'aventure plus intense, plus profonde dans ses systèmes de jeu et encore plus palpitante. Est-ce qu'un remake était nécessaire ? Peut-être pas, mais impossible de cracher sur cette mouture impressionnante, qui sait aussi bien rendre honneur au matériau d'origine que lui apporter une cure de jouvence finalement très pertinente. Finalement, si l'on a bien une envie folle de terminer Resident Evil 4 le plus vite possible, c'est pour le recommencer aussitôt.



COMICBOOK.COM : 9/10

Même s'il y a une ou deux parties du remake qui auraient pu être mieux gérées, la rejouabilité est un élément essentiel du succès d'un jeu Resident Evil, et Resident Evil 4 ne fait pas exception. Cela devrait être un signe prometteur alors que dès que les crédits ont roulé, la prochaine étape logique était de parcourir les nouveaux défis à relever et de planifier la prochaine partie. Les costumes, les nouvelles armes et les défis à la fois auto-imposés et présentés par le jeu sont des incitations qui renforcent la sensation d'arcade de Resident Evil et donnent au joueur une excuse pour une autre course, mais même s'ils étaient absents, le remake de Resident Evil 4 offre assez pour justifier une fois de plus d'innombrables courses.



GAMESRADAR+ : 9/10

Capcom a livré un excellent remake d'un jeu classique, qui capture tout ce qui le rendait si spécial au départ. Resident Evil 4 Remake est plein d'action et de variété qui est aussi exaltant que jamais.







IGN JAPAN : 9/10

Resident Evil 4 est tout simplement l'un des meilleurs remakes du marché. Cela ne modernise pas seulement le jeu original, mais donne également au joueur plus de moyens d'aborder le combat. Le combat au couteau mis à jour en particulier ajoute une toute nouvelle couche de plaisir. Les graphismes et le son sont de haute qualité, et même les moments de l'histoire et les personnages qui manquaient à l'original ont été améliorés. Cela étant dit, en 2023, Resident Evil 4 ne laisse pas tout à fait le même impact que l'original en 2005.



INVERSE : 9/10

Resident Evil 4 mélange de l'action à indice d'octane élevé, des sensations fortes, des frayeurs et des moments cinématographiques qui illustrent ce que cette série fait de mieux. Si vous n'avez jamais joué à l'original de 2005 – ni à aucun jeu Resident Evil – c'est un excellent point de départ.



METRO GAMECENTRAL : 9/10

Plus une réinvention qu'un remake direct, mais malgré la difficulté de retrouver l'éclairage dans une bouteille, c'est à la fois un hommage affectueux au Resident Evil 4 original et un grand jeu à part entière.



MGG : 90%

Avec ce remake de Resident Evil 4, Capcom nous propose la version ultime d'un titre qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Aussi belle que bonne, cette nouvelle vision du classique de Shinji Mikami gomme les imperfections de l'original en corrigeant ses séquences maladroites et en en ajoutant de nouvelles, pour un résultat d'une cohérence sans faille. Plus rythmé et agréable à jouer que jamais, il est tout simplement tout ce qu'on attend d'un remake de jeu vidéo.



NOISY PIXEL : 9/10

Resident Evil 4 reste une entrée qui divise la série car il s'adresse aux fans d'horreur de survie et d'action dans une expérience de jeu bien conçue. Le récit mis à jour, de loin, en fait une entrée solide car il comble les trous de l'intrigue et offre une croissance du personnage qui n'était pas présente auparavant. L'atmosphère et la conception des niveaux ne font qu'améliorer le plaisir, mais la structure d'action du pop-corn de la zone finale nuit au rythme général. Pourtant, il s'agit indéniablement d'un remake stellaire d'un jeu déjà fantastique.



GAMERGEN.COM : 9/10

Gameplay modernisé, graphismes soignés, récit retravaillé, ce remake de Resident Evil 4 est une pure merveille. L’ambiance est tellement oppressante qu’il nous est arrivé de mettre la partie sur Pause et de poser la manette quelques minutes pour reprendre notre souffle. Un travail d’orfèvre a été réalisé pour mettre au goût de jour cette odyssée horrifique qui va sans aucun doute surprendre et charmer les fans de la première heure. Si vous aimez les jeux stressants, avec de l’action et des moments choquants, ne passez surtout pas à côté de cette petite pépite.



GAMEWATCHER : 8.5/10

Bien que Resident Evil 4 soit un superbe remake, il existe toujours dans l'ombre de ce qui a rendu l'original si important. Cependant, le système de parade se distingue comme le changement le plus bienvenu par rapport à la procédure largement familière. À la base, le jeu reste le même spectacle prodigieux d'horreur d'action qu'il a toujours été, mais avec une intensité sans doute encore plus élevée.



GAMEBLOG : 8/10

S’attaquer à un autre jeu culte, après le remake de Resident Evil 2, était un pari osé pour lequel Capcom aurait pu se brûler les ailes. Mais à l’arrivée, le défi a été relevé haut la main par les équipes qui ont abattu un sacré boulot, et Resident Evil 4 Remake s’impose sans mal comme l’un des meilleurs épisodes jamais sortis. Un titre qui réussit à conserver sa dimension action, en l’améliorant très nettement grâce à un gameplay bien plus agréable hérité des derniers remakes, tout en nuançant son ambiance pour un résultat plus sombre. Si on regrette qu’Ashley soit toujours autant un boulet, des errements dans les doublages ou le contenu (pauvre Ada), on ressort pleinement satisfait de l’expérience. Un volet revisité qui mérite de figurer dans votre collection.



GAMEREACTOR : 8/10

Dans l'ensemble, il s'agit d'un remake très, très complet à bien des égards, et montre que Capcom a vraiment réussi à ramener ses titres bien-aimés d'une manière fidèle mais significativement améliorée.



GAMINGBIBLE : 8/10

Après une première partie de 16 heures en difficulté Standard et une exécution New Game + en Hardcore, je peux dire avec plaisir que Resident Evil 4 a énormément bénéficié du traitement de remake. Les visuels sont superbes. La conception sonore est exquise. Les refontes des personnages sont fraîches tout en conservant les charmes des modèles classiques. Le plus impressionnant, cependant, le jeu 2023 joue sur votre connaissance de l'itération précédente, vous punissant et vous faisant plaisir dans une égale mesure.



GAMEKULT : 8/10



SILICONERA : 7/10

Dans une tentative de rendre Resident Evil 4 avec des sensibilités plus modernes, il a laissé derrière lui ce qui a rendu le jeu original si génial au départ. Les animations de rechargement sont nettement moins percutantes, le dialogue de Leon et l'écriture des personnages semblent parfois incohérents, les performances vocales de certains personnages se sentant extrêmement insuffisantes en comparaison. C'est un bon jeu, et il est passable en termes de qualité, bien qu'il ait d'excellentes options d'accessibilité, mais il est difficile de suivre quelque chose qui a légitimement changé la direction à la fois de l'horreur de survie et du genre de tir à la troisième personne lors de sa sortie initiale. Cela plaira certainement aux joueurs qui ont apprécié à la fois le remake de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, mais les fans de l'original peuvent repartir tièdes. En fin de compte, cela ressemble à un sous-produit de l'état actuel de l'industrie, où l'innovation vient au profit, ce qui est ironique compte tenu de l'influence de Resident Evil 4 sur l'industrie dans son ensemble.