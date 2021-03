Test Monster Hunter Rise : la Nintendo Switch s'offre un épisode majeur, une belle réussite

Le Test

Les premiers pas dans Monster Hunter Rise sont consacrés à tout un tas d'options de personnalisation. Tout d'abord, il faut choisir si l'on souhaite entendre des voix anglaises, japonaises ou dans la langue fictive Monster Hunter (sachant que les sous-titres et autres textes sont disponibles en français). Par la suite, c'est une phase de création de personnages assez riche qui s'offre à nous. Très complète, la personnalisation du chasseur va de la taille des joues à la hauteur de l'arête du nez en passant par la position des sourcils. Maquillages, coiffures, vêtements, voix et autres détails sont également disponibles pour créer le héros que l'on souhaite. Ces possibilités désormais classiques sont ici accompagnées de raffinements supplémentaires, puisqu'il nous est également proposé de configurer les pelages, yeux, oreilles et queues d'un Palico (les chats que les habitués de la saga connaissent bien) et d'un Chumsky (un compagnon canin inédit dont nous reparlerons plus bas). Ensuite, le premier contact avec le village de Kamura nous prouve que le jeu figure parmi les plus beaux disponibles sur Switch.







L'ambiance à la fois japonaise, médiévale et fantastique fonctionne parfaitement bien, même si ce sont les créatures à abattre qui restent les véritables vedettes de l'aventure. Monster Hunter Rise nous présente les plus importantes de manière cinématographique, avec mise en scène, voix off et filtre granuleux qui vont bien. En revanche, n'attendez pas de prouesses en ce qui concerne l'aspect scénaristique. Des monstres attaquent le village après cinquante années de tranquillité, et il faut donc aller exterminer un maximum de bestioles pour lutter contre cette Calamité (avec un C majuscule histoire de donner un peu de consistance à cette histoire sans importance). Voilà, voilà… Comme ses prédécesseurs, Monster Hunter Rise privilégie la boucle de gameplay à l'expérience narrative ou l'immersion. Le jeu n'hésite d'ailleurs pas à expliquer que le village peut être "hors ligne" ou "en ligne" lorsque Senri le chat postier nous informe qu'il est possible de rencontrer d'autres chasseurs. Il est effectivement permis de jouer en coopération jusqu'à quatre plutôt que seul, pour des parties de chasse encore plus intenses et intéressantes.







POUR LES CHASSEURS SACHANT CHASSER





Avant d'aborder les nouveautés de cet épisode, il nous paraît important de clarifier un point à propos de son accessibilité. Malgré quelques efforts par rapport aux volets précédents, Monster Hunter Rise reste une expérience difficile d'accès, qui a tendance non seulement à multiplier les mécaniques de jeu, mais qui complique également leur assimilation en noyant le joueur sous des termes non familiers. Ceux qui découvriront la série avec cet opus vont devoir digérer en bloc l'existence et l'utilité des Pilpoils, Felynes, Canynes, Filoptères, Grands Filoptères, Lys précieux, Liens de soie, Soies de fer, Filochutes, Florelets, Spectroiseaux, Tissinsectes, Kinsectes, Talents, Talents de substitution, Talents de négociation, Talents de Dango, Tickets Dango, Maxiboosts, Bidulons, Fléau-eau, Fléau-feu, Punition montée, Cendrelettes et autres Arbrisseaux de l'envoi. Même un concept aussi classique que les quêtes se voit éclaté entre quêtes clés, quêtes urgentes, quêtes du village, quêtes du Grand-Camp, sous-quêtes facultatives, quêtatrices, comptoirs des quêtes, panneaux des quêtes, quêtes Arène, quêtes défi, quêtes d'entraînement et requêtes. Cette tendance à en faire trop rappelle certains MMO et autres free-to-play, qui multiplient à foison les angles d'approche, quitte à perdre quelques joueurs au passage. Monster Hunter Rise gagnerait à aller à l'essentiel, d'autant plus que la courbe d'apprentissage n'est pas particulièrement bien gérée. En guise de didacticiels, l'aventure nous impose de très (trop !) nombreux messages écrits, qui viennent régulièrement interrompre l'action pour nous expliquer, voire nous réexpliquer, tel ou tel concept. Ajoutez à cela une incitation permanente au farm, puisque la boucle de gameplay consiste essentiellement à récolter toujours plus de matériaux pour tuer toujours plus de monstres (les sous-quêtes sont d'ailleurs à faire en boucle), et vous obtenez un action-RPG qui ne conviendra pas forcément à tout le monde. En revanche, nous allons voir que les joueurs compatibles avec cette philosophie ont de multiples raisons de se réjouir.







LE BON CHASSEUR, Y VOIT UN TRUC, Y TIRE…