Test Horizon 2 Forbidden West : les critiques sont ultra positives, voici toutes les notes dans le monde

GamingBolt : 10/10

Android Central : 10/10

Gaming Nexus : 10/10

PlayStation Lifestyle : 10/10

GamesHub : 10/10

GameSpew : 10/10

Twinfinite : 10/10

VGC : 10/10

Chekingpoint Gaming : 10/10

XGN : 9.5/10

Worthplaying : 9.5/10

Vgames : 9.5/10

Atomix : 9.5/10

JV : 19/20

GameByte : 9.5/10

Vandal : 9.4/10

Meristation : 9.3/10

Game Informer : 9.3/10

Gameblog : 9/10

PCMag : 9/10

Hobby Consolas : 9/10

IGN : 9/10

Push Square : 9/10

GamesRadar+ : 9/10

Power Unlimited : 8.9/10

MGG : 8.5/10

Destructoid : 8.5/10

IGN France : 8/10

Gamespot : 8/10

PlaySense : 7.5/10

AusGamer : 7/10

Stevivor : 6.5/10

Telegraph : 6/10

Gamer.no : 6/10

C'est ce matin, à 9h01 très exactement, que les tests pour Horizon 2 Forbidden West sont tombés un peu partout dans le monde. Une attention monstre, forcément quand il s'agit de la suite de l'un des jeux les plus surprenants de l'ère PS4, sorti en 2017. Cinq ans après, le studio Guerrilla Games est donc de retour avec une nouvelle itération qui sort à cheval sur deux générations de consoles, mais le rendu sur PS5 reste malgré tout complètement next gen. Avec 89% de moyenne sur Metacritic pour 95 reviews recencées , Horizon 2 Forbidden West a convaincu l'ensemble de la presse, et les plus basses notes flirtent avec le 6/10. Si vous avez le matos adéquat pour jouer dans les meilleures conditions possibles, vous allez en prendre la tête pour sûr. Mais si Horizon 2 Forbidden West est visuellement splendide, le gameplay est sans doute le point sur lequel les développeurs se sont arrachés pour nous proposer des nouveautés digne de cette suite. Melee combats plus poussés, fluidité dans les mouvements avec la possibilité de changer d'approche à tout moment, grimpette permissive, grappin, paravoile et même la possibilité de chevaucher un oiseau pour survoler l'open world de manière plus agréable, Horizon 2 Forbidden West est une belle réussite. On vous a d'ailleurs listé quelques uns des tests à travers le monde.