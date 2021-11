Test Forza Horizon 5 : la presse est euphorique, voici toutes les notes dans le monde

Ça y est, c'est fait, Forza Horizon 5 est enfin disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC avec un lancement en grandes pompes du côté de Microsoft qui n'a pas hésité à organiser des soirées en physique pour le retour d'une franchise aimée de tous. Bien sûr, du côté de la presse, les tests sont tombés et il est temps pour nous de vous faire un bilan des notes obtenues à travers le monde. Pour ce faire, rien de bien compliqué, on se rend chez Metacritic pour savoir combien le titre de Playground Games a obtenu. Le score est sans appel : 91% pour la note recensée sur Xbox Series X pour un total de 85 critiques (la nôtre est bien évidemment comptabilisée aussi), c'est un point de moins que Forza Horizon 4 qui avait récolté la note médiane de 92% . Cela reste bien sûr une énorme performance pour le jeu qui n'a reçu d'ailleurs que des évaluations positives et sans aucune note en-dessous des 80%. Chapeau bas.

Vgames : 10/10

ImpuleGamer : 10/10

MondoXbox : 10/10

AreaJugones : 10/10

Stevivor : 10/10

Dexerto : 10/10

Windows Central : 10/10

IGN : 10/10

GamesRadar+ : 10/10

VGC : 10/10

Hobby Consoles : 9.7/10

Power Unlimited : 9.6/10

Jeuxvideo.com : 19/20

Game Informer : 9.5/10

Multiplayer.it : 9.5/10

TrueGaming : 9.5/10

Vandal : 9.2/10

Millenium : 9/10

Meristation : 9/10

Gameblog : 9/10

Gamespot : 9/10

Carole Quintaine : 18/20

Destructoid : 8.5/10

VideoGamer : 8/10

EGM : 8/10

GamesBeat : 8/10