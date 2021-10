Test Demon Slayer : le jeu de baston de CyberConnect2 est une petite déception, voici les notes dans le monde

On était nombreux à avoir placé de grands espoirs dans le jeu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles, nouveau-né des laboratoires CyberConnect2, les développeurs de la série Naruto Ultimate Ninja Storm. Il faut dire que les premières images de gameplay laissaient espérer un jeu de baston dans la même veine, avec des affrontements à la mise en scène digne de l'animé japonais. Mais au fil de la campagne promo et des vidéos balancées ici et là, les inquiétudes ont commencé à émerger. Le verdict est enfin tombé, puisque le jeu est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One depuis le 15 octobre dernier. Et ce qu'il en ressort, c'est que le contenu au lancement est clairement insuffisant, à commencer par un roster trop faible pour un jeu de baston de cette trempe. On en compte en effet 18, mais 6 d'entre eux sont des versions alternatives d'eux-mêmes, ce qui signifie qu'il y en a que 12 véritablement. On reproche aussi à Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles de proposer un mode Histoire assez plat, avec une narration décousue. Heureusement, le gameplay et la mise en scène sont les forces de ce jeu, qui obtient la décevante note médiane de 71% sur Metacritic , à la fois dans sa version PS4 que PS5. En attendant de vous proposer notre test, voici celles des collègues dans le monde :

