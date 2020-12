Test Cyberpunk 2077 : le jeu a de très bonnes notes dans le monde, mais il fait polémique

Ça y est, après des années d'attente, de hype de plus en plus importante et de reports incessants, Cyberpunk 2077 va enfin débarquer sur PC et nos consoles. Si le jeu est attendu pour le 10 décembre prochain, les tests sont autorisés par le studio CD Projekt Red qui a donné le feu vert pour lever l'embargo, après une grosse semaine de test dans les différents médias du monde entier. Des tests réalisés uniquement sur la version PC du titre, la version superior bien évidemment, sans doute pour éviter de nous montrer le résultat obtenu sur PS4 et Xbox One, tandis que le patch next gen' (PS5 & Xbox Series X) n'arrivera pas avant mi-2021 si les développeurs tiennent promesse. En attendant de voir si les consoles old gen' parviennent à nous offrir un jeu jouable, on a décidé de vous faire un listing de toutes les notes obtenues par le titre de CD Projekt Red. C'est une moyenne de 91% qui est obtenue, sachant que le jeu fait l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux suite aux nombreux bugs et problèmes d'optimisation dont il est victime.

Jeuxvideo.com : 17/20

Digital Spy : 10/10

Meristation : 10/10

IGN Japan : 10/10

Gameblog : 10/10

GamesRadar+ : 10/10

IGN : 9/10

3D Juegos : 9/10

Game Informer : 9/10

Millenium : 85%

Screenrant ; 8/10

PC Gamer : 78%

Gamespot : 7/10

GamesBeat : 3/5