Test Balan Wonderworld : come-back raté pour Yuji Naka, le créateur de Sonic et de Nights

Le Test

Avant d'entrer dans le monde merveilleux de Balan, le joueur doit choisir le personnage qu'il souhaite incarner. Il peut s'agir d'un garçon (Leo Craig) ou d'une fille (Emma Cole), chacun d'entre eux pouvant être décliné en quatre combinaisons "chevelure/couleur de peau" différentes. La cinématique d'introduction qui s'ensuit, pourtant précalculée, a le bon goût de tenir compte de notre sélection. Elle s'avère de plus très agréable à l’œil, tout comme les nombreuses autres séquences cinématiques qui parcourent l'aventure. Le jeu est en effet décliné en douze chapitres différents, qui racontent chacun une petite histoire particulière, à la manière d'un conte. Qu'il s'agisse de "L'homme qui s'insurge contre la tempête", de "La plongeuse et le dauphin", de "La fille passionnée d'insectes", du "Garçon qui ne voulait faire qu'un avec le vent", de "La fille et le chaton" ou encore de "La dame qui adore les oiseaux", chaque monde a droit a ses petites vidéos de qualité, ainsi qu'à un "happy end" musical une fois le boss local vaincu. En effet, Balan Wonderworld n'hésite pas à jouer la carte de la comédie musicale pour rendre son univers encore plus enchanteur. Cette singularité fonctionne plutôt bien et met en valeur la langue fictive utilisée lors de ces chansons.







Ce n'est pas la seule particularité du jeu, qui propose un gameplay articulé autour d'un seul et unique bouton d'action ! Par défaut cette commande permet de sauter, et donc de franchir certaines plateformes ou encore d'écraser les ennemis de base. Mais le créateur de Sonic n'étant pas né de la dernière pluie, il a évidemment autre chose à nous proposer. Chaque niveau contient quelques costumes qu'il est possible d'enfiler pour acquérir une nouvelle compétence. Il peut s'agit d'un saut amélioré (saut long, saut tourbillonnant façon diable de Tazmanie pour détruire certains rochers, saut "brise-sol" pour enfoncer des poteaux ou détruire certains blocs), d'une attaque seule (dragon qui crache des flammes) ou combinée à un saut (décharge d’électricité de la "méduzap"), d'une nouvelle manière de se déplacer (sur une bulle, à travers les murs fins, en grimpant sur des toiles d'araignée présentes dans les décors) ou encore de telle ou telle variation de gameplay (tenue de gecko pour se hisser vers des graines, costume de bougie pour allumer torches et brûler des mèches, apparence de mouton nuageux pour flotter sur les courants d'air, déguisement "minirouage" pour actionner des mécanismes, etc.).





L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE