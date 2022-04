Balan Wonderworld : viré par Square Enix, Yuji Naka déballe son sac et ne mâche pas ses mots

Après avoir suscité un vent d’enthousiasme lors de son annonce en 2020 – notamment parce Yûji Naka, le créateur de Sonic, était à la réalisation – Balan Wonderworld a finalement été un four. Si l’on savait déjà que la sauce n’avait pas pris entre Naka-san et Square Enix, on était à mille lieues de penser que les relations étaient aussi tendues. En effet, l’ex-figure emblématique de SEGA a publié un long message sur Twitter dans lequel il rejette clairement la faute sur Square Enix. Pourquoi ne s’est-il pas exprimé jusqu’à présent ? Tout simplement parce qu’il a intenté un procès contre l’éditeur japonais, ce qui l’obligeait à garder le silence. « Maintenant que la procédure est terminée, j’aimerais apporter quelques précisions », explique-t-il en soulignant que Square Enix lui a montré la porte six mois avant la sortie de Balan Wonderworld.



Selon lui, deux raisons sont à l’origine de son renvoi. La première concerne l’utilisation d’une reprise d’une des musiques du jeu créée par un influenceur dans le cadre d’une vidéo promotionnelle. « Nous avons revendiqué le fait qu’il fallait que la piste originale soit utilisée au lieu d’une version arrangée », indique-t-il. Le début des problèmes, visiblement. Quant à la seconde raison, elle porte sur les retours négatifs de Yûji Naka sur la build finale de Balan Wonderworld transmise par Arzest, le studio aux commandes du projet. « Je n’étais pas autorisé à partager des informations ou à liker le moindre post sur les réseaux sociaux, et je ne pense pas que Square Enix respecte ses fans, affirme-t-il. J’ai vu passer tant de commentaires positifs et de fan arts tournant autour de Balan Wonderworld… Je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu interagir avec vous. »







Il ajoute : « J’estime qu’il est normal de demander des améliorations lorsque c’est nécessaire, et si ce n’est pas possible, il faut au moins en discuter. Mais même ça, ce n’était pas possible. En fait, je pense qu’ils [Square Enix] s’en fichaient du jeu. » Il se rappelle que pour le tout premier Sonic, lui et ses équipes ont apporté d’ultimes ajustements deux semaines avant que le jeu passe gold. « Les créateurs sont censés améliorer leurs jeux jusqu’à la fin, et je pense que c’est une erreur de les en empêcher. […] C’est pour cette raison que Balan Wonderworld a fait l’objet de toutes les critiques négatives que vous avez vues. Je suis profondément attristé de voir qu’un jeu dans lequel j’étais impliqué depuis le début ait pris cette direction. Personnellement, je trouve que c’est une honte que Balan Wonderworld ait été commercialisé dans cet état. […] Je pense que Square Enix et Arzest sont des entreprises qui n’ont aucune considération ni pour les jeux, ni pour les fans. »



C’est ce que l’on appelle sortir la sulfateuse. Il sera intéressant de voir si Square Enix réagira à la sortie de Yûji Naka, ou s’il préférera ne pas ajouter de l’huile sur le feu.