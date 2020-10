Balan Wonderworld : Square Enix dévoile la cinématique d'intro du jeu, c'est très coloré

Yûji Naka et





D'après ce que l'on nous explique, il sera possible de récupérer plus de 80 tenues en accomplissant les différentes missions, sachant que les tenues modifieront l'apparence des jeunes héros. Un prétexte pour leur conférer toute sorte de capacités comme figer le temps, ou encore marcher dans les airs. Présenté comme un jeu de plates-formes, Balan Wonderworld est attendu pour le printemps 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.



D'après ce que l'on nous explique, il sera possible de récupérer plus de 80 tenues en accomplissant les différentes missions, sachant que les tenues modifieront l'apparence des jeunes héros. Un prétexte pour leur conférer toute sorte de capacités comme figer le temps, ou encore marcher dans les airs. Présenté comme un jeu de plates-formes, Balan Wonderworld est attendu pour le printemps 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.

Naoto Ôshima (les créateurs de Sonic et de NiGHTS), le jeu tournent autour d'Emma et de Leo qui vont se retrouver propulsés dans "un nouveau monde étrange, plein de curiosités bizarres et de résidents fantasques. Mais tout ne va pas bien dans ce monde. Dirigé par un maestro énigmatique dénommé Balan, le duo doit explorer le territoire dans une quête pour restaurer le bonheur et guérir les cœurs et les esprits de tous ceux qu’il rencontre.