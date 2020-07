Balan Wonderworld : le nouveau jeu des créateurs de Sonic, un 1er trailer qui rappelle NiGHTS

Yûji Naka et Naoto Ôshima qui sont tout simplement les créateurs de Sonic. Cela fait plus de 20 ans que les deux hommes n'ont pas travaillé ensemble sur un jeu vidéo, d'où leur enthousiasme.



Non seulement ceux-ci modifient l’apparence des héros, mais ils leur confèrent également toute une série de capacités fantastiques, nous précise-t-on. Les possibilités sont infinies : vous frappez vos ennemis, vous marchez dans les airs, vous figez le temps et vous manipulez toutes sortes d’objets avec les costumes que vous collectionnez !" Balan Company promet de communiquer de plus amples détails sur Balan Wonderworld dans les mois à venir.



En attendant, précisons que le jeu sortira au printemps 2021 sur Xbox Series X, Xbox One, PS4, PC, PS5 et Nintendo Switch.





Si Square Enix s'est permis d'officialiser l'existence du studio Balan Company il y a quelques jours, c'était pour mieux dévoiler son premier jeu lors du Xbox Games Showcase d'hier après-midi : Balan Wonderworld. Aux commandes de ce jeu de plates-formes en 3D, on retrouve deux grands noms de l'industrie, à savoirLes deux personnages principaux qui parcourent Baland Wonderworld sont Emma et Leo, explique Naka-san. Un mystérieux théâtre mène le duo dans un nouveau monde étrange, plein de curiosités bizarres et de résidents fantasques. Mais tout ne va pas bien dans ce monde. Dirigé par un maestro énigmatique dénommé Balan, le duo doit explorer le territoire dans une quête pour restaurer le bonheur et guérir les cœurs et les esprits de tous ceux qu’il rencontre." En découvrant le trailer, difficile de ne pas penser à NiGHTS dont Yûji Naka est également le géniteur.En accomplissant les différentes missions, il sera possible de récupérer plus de 80 costumes. "