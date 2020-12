Balan Wonderworld : un nouveau trailer rempli de couleurs, et de boss aussi

Yûji Naka et de





Naoto Ôshima, connus pour être les créateurs de Sonic. Sa sortie est prévue pour le 26 mars 2021 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PS4, PC et Nintendo Switch.

Balan Wonderworld s'offre une nouvelle vidéo généreusement offerte par Square Enix. D'une durée de 2 minutes 30, elle offre non seulement un aperçu des niveaux colorés que l'on pourra explorer, mais aussi des boss qui, jusqu'à présent, étaient plutôt discrets. Bien évidemment, quelques-uns des costumes qu'il sera possible d'enfiler sont également mis en avant, compte tenu qu'il s'agira quand même d'une des principales mécaniques du jeu. Au nombre de 80 et des poussières, ces tenues conféreront en effet des pouvoirs qu'il faudra utiliser à bon escient pour résoudre les énigmes disséminées ici et là, sachant qu'elles modifieront aussi l'apparence des deux héros Emma et Leo.Pour mémoire, Balan Wonderworld est le nouveau projet de