Balan Wonderworld : le plein de nouvelles images, une petite balade en forêt

Balan Wonderworld se rappelle à notre bon souvenir à travers des nouvelles images récemment mises en ligne par Square Enix. L'occasion de découvrir deux niveaux qu'il sera possible d'explorer durant notre périple, à commencer par celui où l'on croisera la route de Fiona Demetria, une adepte de la plongée qui adore passer du temps avec les dauphins. Des moments de complicité que ne semble pas apprécier Anjellica, l'antagoniste principale de ce conte aquatique. Quant au deuxième monde, c'est celui de Yuri Brand qui, d'après ce que l'on nous explique, ne jurent que par les insectes. Pour autant, il n'est pas certain qu'elle apprécierait la compagnie de Wormsworth, le boss des lieux.On vous laisse regarder tout ça tranquillement, en rappelant que la sortie de Balan Wonderworld reste programmée pour le 26 mars 2021 sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch et Xbox One.