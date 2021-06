Yuji Naka (Sonic, Nights) confirme son départ de Square Enix après le flop Balan Wonderworld

メディアの方やユーザーさんにお問い合わせ頂くので、2021年4月末でスクエニを退職いたしました。理由は今はお話出来ませんが、時が来ればお話出来ればと思います。今後の活動については、もう55歳なので引退もありかも知れませんね。写真はセガハードヒストリアの取材で撮って頂いた写真になります。 pic.twitter.com/YgFT0eq2Jk — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) 5 juin 2021

Ce qui était encore qu'une rumeur il y a quelques heures vient d'être confirmé par le biais d'un communiqué on ne peut plus officiel : Yuji Naka, connu pour être l'un des créateurs de Sonic et de Nights, confirme son départ de Square Enix après l'échec de son dernier jeu : Balan Wonderworld. Il faut dire que le jeu n'avait pas été épargné, ni par la presse ( 36% de moyenne chez Metacritic ), ni par les joueurs (4.9/10). Il faut dire que son jeu était resté bloqué dans les années 90 avec un gameplay désuet et une mise en scène complètement dépassée, comme si le game designer n'avait pas vu le jeu vidéo évoluer ces 20 dernières années. Dans son tweet, Yuji Naka avoue qu'il réfléchit à se retirer du jeu vidéo et à prendre sa retraite, lui qui a soufflé ses 55 printemps récemment. D'après sa page Facebook, Yuji Naka a quitté ses fonctions chez Square Enix le 30 avril dernier, mais l'annonce n'est officielle que depuis quelques heures...