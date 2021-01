Balan Wonderworld : une démo jouable partout, pour tout le monde

C'est le 26 mars prochain que Balan Wonderworld viendra nous enchanter sur à peu près toutes les plateformes du marché. PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, personne ne sera oublié et ça sera aussi le cas pour la démo jouable qui vient d'être annoncé par Square Enix, l'éditeur du jeu. C'est donc le 28 janvier 2021 qu'on pourra se faire une idée du nouveau titre créé par Yûji Naka, plus connu pour sa participation à des jeux tels que Sonic Adventures, Nights, Phantasy Star et Phantasy Star Online. La démo permettra de s'essayer aux actes 1 et 2 du Chapitre 1 (avec en prime un combat de boss), l'acte 1 du Chapitre 4 et enfin l'acte 1 du Chapitre 6. On pourra aussi accéder à l'île Tims, un lieu safe où il sera possible d'améliorer ses compétences. Enfin, sachez que cette démo permettra de tester le mode coop' en local. Vous savez tout !