Tekken Bloodline : on sait à partir de quand la série animée sera diffusée sur Netflix, nouvelle bande-annonce

C'est officiel : la série animée Tekken Bloodline sera diffusée sur Netflix à partir du 18 août prochain. C'est le géant de la SVOD qui le fait savoir en glissant une nouvelle bande-annonce. L'occasion de voir des têtes connues telles que le padre Heihachi Mishima, King, Leroy Smith, Paul Phoenix, Nina Williams, Ling Xiaoyu, Hwoarang, ou encore Kazuya Mishima. Présent lors du dernier Geeked Week 2022 , Tekken Bloodline permettra de suivre la destinée de Jin Kazama et d'en apprendre davantage sur la vie qu'il a menée avec sa mère Jun sur l'île de Yakushima."Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher, bouleversant sa vie à jamais, est-il expliqué dans le synopsis. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. Son épopée le conduira à l'ultime combat sur une arène mondiale : le King of Iron Fist Tournament." Gageons pour Netflix que l'accueil réservé à Tekken : Bloodline sera plus chaleureux que pour la récente série Resident Evil qui s'est fait détruire aussi bien par la critique que par bon nombre de fans.