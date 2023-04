Tekken 8 : Leroy Smith et Asuka Kasama font le spectacle, deux trailers de gameplay

On a enfin tous compris pourquoi Bandai Namco Entertainment et Katsuhiro Harada enchaînaient les trailer de gameplay des personnages de Tekken 8 : pour être raccord avec ce qui sera montrer à l'EVO Japan. Et justement, pour terminer ce reveal en bonne et due forme, l'éditeur japonais a publié deux nouvelles vidéos, mettant en scène Leroy Smith et Asuka Kazama. Tous les deux sont des protagonistes récurrent de Tekken, avec toutefois des entrées tardives dans la saga. On se souvient que Asuka est arrivé pour Tekken 5, tandis que Leroy Smith a fait son entrée avec l'épisode 7. Cela ne les empêche pas pour autant de briller dans leur vidéo de gameplay respective, d'autant qu'il affiche un style de combat propre. Leroy Smith est un adepte du Wing Chun, popularisé par IP Man, tandis que Asuka se bat davantage comme sa tante Jun Kazama.