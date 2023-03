Tekken 8 : King nous montre son gameplay, il brise des colonnes vertébrales

Trois jours seulement après nous avoir révélé la nouvelle musculature de Marshall Law dans le prochain Tekken 8, Bandai Namco Entertainment nous propose de faire connaissance avec King, qui lui aussi été soumis à un régime protéiné, mais qui a aussi pris beaucoup de confiance. Alors certes, il ne sait toujours pas parler, mais il sait se faire comprendre par les poings et ses prises de catcheur professionnel. Avec sa force naturelle, il est capable d'envoyer ses adversaires à l'autre bout de l'écran, mais aussi dans les airs pour ensuite les rattraper et leur briser la colonne vertébrale. Le personnage nous semble également plus agile dans ses déplacements, à moins que ce soit sa cape au vent qui lui confère cette rapidité. Dans tous les cas, il fera partie des combattants présents au roster de lancement et contrairement aux autres, il n'a pas beaucoup changé physiquement.La sortie de Tekken 8 n'a toujours pas été communiquée à ce stade, mais on sait que le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.