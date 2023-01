Tchia : le Zelda Breath of the Wild en Nouvelle-Calédonie dévoile des images paradisiaques

Le studio Awaceb et l’éditeur Kepler Interactive profitent de cette actualité plutôt calme pour nous présenter à nouveau Tchia, leur petit bébé annoncé il y a plus d'un an. Attendu sur PC, PS5 et PS4, Tchia est un jeu d'aventure en open world qui s'inspire beaucoup de Zelda Breath of the Wild. Entre les graphismes cel-shadés, la DA épurée, la paravoile, la grimpette avec les mêmes animations et cet appel à la découverte de la nature, pour sûr, le titre de Nintendo a fait office de ligne directrice. Fort heureusement, Tchia possède des arguments qui lui sont propres, comme cette feature de transfert d'âme qui permet à notre personnage de prendre le contrôle de différents animaux (une trentaine d'annoncé), mais aussi des objets afin que l'exploration soit la plus fluide possible. Autre aspect de gameplay intéressant, cette faculté à faire des bonds gigantesques grâce à ce système de catapulte en grimpant en haut des palmiers et autres arbes qui servent alors de propulseurs.







Les développeurs de Awaceb nous invitent d'ailleurs au dépaysement avec ce carnet de développeurs qui nous transportent en Nouvelle-Calédonie. Les images sont à la fois dépaysantes et paradiasiques, ce qui donne un goût d'aventure à ce jeu qui nous racontera l'histoire de Tchia, une jeune fille vivant sur une île soudainement envahie par d'étranges créatures en tissu appelées les Maano. Sous les ordres du vil administrateur de l’archipel, ces derniers ont enlevé le père de Tchia et il va falloir partir à l'aventure pour le libérer. Entre deux moments d'exploration, il est même possible de se reposer en jouantr de son ukulélé.



La sortie de Tchia est attendue pour le printemps 2023 sur PC, PS5 et PS4.