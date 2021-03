Switch Pro : de nouvelles infos sur le processeur et la 4K, une machine bien plus puissante ?

et

Matthew Kanterman, la Switch Pro serait commercialisée à 399,99$ (au lieu des 299,99$ de la machine d'origine, un tarif inchangé depuis sa sortie) en fin d'année 2021.



Évidemment, toutes ces informations ne sont toujours pas officielles et il convient de prendre des pincettes en attendant une parole de Nintendo, bien que Bloomberg semble particulièrement sûr de ses propos.

Bloomberg est décidément en forme quand il s'agit de parler de la Switch Pro. Toujours non dévoilée par Nintendo, son existence ne semble plus faire de doute étant donné les nombreux bruits de couloirs plutôt fondés : au début du mois , le média anglophone révélait que ce nouveau modèle embarquerait un écran OLED plus grand de 720p, avec toute fois la capacité d'afficher de la 4K en mode dock. Aujourd'hui, les deux journalistes Takashi MochizukiIan King (toujours de Bloomberg, évidemment) ébruitent quelques nouveaux détails quant à cette mouture flambant neuve.Ainsi,Pour rappel, cette dernière permet d'upscaler naturellement une image, par exemple en 1080p, en 4K sans de perte visuelle.Toujours selon Bloomberg,Selon l'analyste