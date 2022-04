Switch Online : 3 classiques de la Megadrive arrivent, dont Shining Force 2

Après nous avoir offert 3 jeux du catalogue NES et Super NES le mois dernier, Nintendo reprend ses bonnes vieilles habitudes et nous annonce l'arrivée de trois nouveaux titres issus de l'ère Megadrive. Dans un trailer soigneusement empaqueté, on découvre Shining Force 2 fait partie de cette sélection, lui qui jouit d'une côte de popularité extrême auprès des amateurs de RPG. A ses côtés, il y a également Sonic Pinball qui est un jeu de flipper un peu particulier puisque Sonic, qui fait office de boule, peut par moments se mettre debout pour aller atteindre des accès difficiles de la table de flipper. Et enfin, le dernier jeu est un classique de chez classique, puisqu'il s'agit de Space Harrier II, avec sa vue révolutionnaire à l'époque avec son gameplay à la fois précis et efficace. Comme d'habitude, pour jouir de ces 3 titres, il faut bien sûr être abonné au supplément Pack additionnel de l'abonnement Nintendo Switch Onlin. Son prix ? 39,99€ à l'année et 69,99€ par an pour sa version familiale.