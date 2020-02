Switch : Nintendo doit-il craindre la PS5 et la Xbox Series X ? La réponse du président

Disponible depuis le 3 mars 2017, la Switch n'est pas aussi puissante que la PS4 et la Xbox One qui, elles, sont sorties en 2013. Du coup, de nombreux observateurs se demandent comment Nintendo va réagir quand la Xbox Series X et la PS5 - supposées être des monstres de technologie - débarqueront à la fin de cette année. Interrogé sur le sujet par l'un de ses investisseurs, le constructeur japonais s'est voulu rassurant."Nos plans pour l'année fiscale 2020-2021 seront abordés lors de la publication des prochains résultats trimestriels, a expliqué le président Shuntaro Furukawa dans le cadre d'une session de questions-réponses. Nous sommes parfaitement conscients que le marché va évoluer avec l'arrivée des nouvelles consoles, mais elles cibleront un public différent. Du coup, nous ne pensons pas que leur sortie aura un impact sur nos ventes. La priorité, c'est de maintenir la dynamique actuelle de la Nintendo Switch."Certaines rumeurs laissaient entendre que Big N préparait une Nintendo Switch plus puissante, mais le même Shuntaro Furukawa a balayé toutes ces spéculations d'un revers de main. "Nous pensons qu'il est important de continuer à communiquer sur l'intérêt des deux modèles actuels [classique et Lite, ndlr] afin d'étendre le parc installé, a-t-il fait savoir la semaine dernière . Veuillez noter que nous n'avons nullement l'intention de lancer une nouvelle Switch pendant 2020."Le groupe nippon estime surtout que ce sont les jeux qui feront la différence. D'ailleurs, on rappelle qu'Animal Crossing : New Horizons est prévu pour le 20 mars prochain, et que l'on attend toujours une date pour Bayonetta 3 et Breath of the Wild 2. Voilà pourquoi les fans espèrent que le prochain Direct sera consacré à la Nintendo Switch et aux titres qui sortiront dessus.