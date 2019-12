Switch : Nintendo dévoile les 25 jeux les plus téléchargés en 2019, il y a des surprises

Avant de passer le cap d'une nouvelle décennie, il est toujours curieux de dresser moult bilans et autres classements pour résumer l'année. Nous avons déjà eu les meilleurs jeux des années 2010 les plus mauvais titres des douze derniers mois et, maintenant, c'est Nintendo qui dresse le Top 25 des jeux les plus téléchargés sur sa précieuse Switch. Quels sont les softs qui ont connu le plus de succès sur l'eShop en 2019 ?Le premier est, sans surprise, un certain Fortnite suivi par le méga hit Super Smash Bros. Melee. Autre fait plus étonnant, le succès de Cuphead (un jeu Xbox issu du partenariat entre Big N et Microsoft) ou le très loufoque Untitled Goose Game, placés respectivement à la quatrième et cinquième place. Et vous, quels sont les titres qui vous ont marqué au fer rouge sur la fameuse machine hybride ?1. Fortnite2. Super Smash Bros. Ultimate3. Minecraft4. Cuphead5. Untitled Goose Game6. Pokemon Sword7. Fire Emblem: Three Houses8. NBA 2K199. New Super Mario Bros. U Deluxe10. Dragon Ball FighterZ11. Pokemon Shield12. Super Mario Maker 213. Overcooked! 214. Hollow Knight15. The Legend of Zelda: Link’s Awakening16. Luigi’s Mansion 317. Cadence of Hyrule18. Super Mario Party19. Final Fantasy VII20. Dragon Ball Xenoverse 221. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order22. Undertale23. Crypt of the NecroDancer24. Warframe25. Mortal Kombat 11