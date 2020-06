Super Nintendo World : une nouvelle vidéo du parc d'attraction avec un Yoshi

Les travaux du Super Nintendo World qui ouvrira ses portes au sein du parc d'attraction Universal Studios d'Osaka semblent avancer à grands pas, et on en découvre aujourd'hui une seconde vidéo volée. Bien qu'aucune date d'ouverture n'ait été communiquée, on peut voir sur cette vidéo que les essais sont déjà en cours, avec des pièces d'or qui tournent sur elles-mêmes, et un Yoshi qui se déplace autour d'un arbre. On vous suggère aussi d'aller jeter un oeil à la photo aérienne qui était sortie il y a quelques semaines, et qui permet de voir la zone dans son ensemble.