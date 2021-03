Super Nintendo World : le parc d'attractions a trouvé sa nouvelle date de grande ouverture

Initialement prévue pour le 4 février dernier, l'ouverture du Super Nintendo World a été annulée suite à l'état d'urgence qui avait été décrété par le gouvernement japonais dans la préfecture d'Osaka. Ce dernier étant levé, la vie va pouvoir reprendre ses droits et parmi ceux-là, il y a la nouvelle date d'ouverture de ce Super Nintendo World que certains chanceux ont d'ores déjà pu découvrir. C'est donc le 18 mars prochain qu'on pourra savoir si cette nouvelle zone de l'Universal Studio mérite franchement le détour jusquà Osaka. Car en effet, de nombreuses personnes ont pu se rendre sur place et nous faire une visite complète et le premier constat, c'est que oui, le Super Nintendo World n'est pas bien grand. De même, hormis le Mario Kart rollercoaster en réalité augmenté, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est profiter de l'ambiance, manger des plats thématisés Mario et se faire une razzia de goodies exclusifs. On chipote, mais bien évidemment qu'on sera les premiers à y aller lorsque la crise sanitaire sera derrière nous...