Super Nintendo World : l'ouverture est repoussée à cause de l'état d'urgence à Osaka

Tout était prêt du côté de Nintendo et de Universal Studios pour ouvrir comme il se doit les portes du Super Nintendo World à la date du 4 février 2021, sauf que personne n'avait vu venir l'état d'urgence qui a été décrété hier dans la préfecture d'Osaka, là où reside justement le nouveau parc à thème. Cet état d'urgence a pour but de limiter les déplacements et les activités dans certaines grandes villes du Japon, ce qui pousse les organisateurs à revoir la date d'ouverture du Super Nintendo World. Histoire de ne pas trop tracer de plans sur la comète, aucune nouvelle date n'a été communiquée, tout juste sait-on qu'on sera averti de la prochaine ouverture lorsque la situation le permettra. 2021 ressemble beaucoup à 2020 décidément...